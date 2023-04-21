有片｜穴位迷魂？廣西男被陌生人貼不明膏藥「瞬間暈倒」

廣西柳州18日發生一宗離奇事件，一名菜檔檔主韋男被一平頭男子搭訕聊天，先是詢問有無小朋友需要學習武術，隨後又推銷手邊的膏藥，遂稱韋男氣色不是很，平頭男子語畢便拿出手裡的膏藥往韋男腰上一貼，只見韋男瞬間癱倒、不省人事。事後，警方到場將膏藥送去檢測，並將這名平頭男子帶回警局調查。



透過韋男架設的監視器畫面顯示，該平頭男子先是和韋男寒暄，平頭男子隨後便在韋男腰部貼上一塊膏藥，接著輕拍幾下，韋男便突然失去意識朝前癱倒，整個人軟綿綿的一路滑到地上，直到平頭男子把膏藥撕了，掐著韋男的人中，韋男才慢慢甦醒過來。

一名擺攤商販（左）被貼上一張膏藥後瞬間癱倒。（翻攝微博）

韋男事後表示，平頭男子先稱自己是少林寺武術學院，「他就給我推銷膏藥，說可以幫我調理，賣60塊錢一片。我本來想加個微信就讓他走了，他卻說『我看你的氣色，好像腰不是很好。』」隨後平頭男子便拿出膏藥往韋男的腰部貼上，這才發生菜檔檔主瞬間暈倒的離奇事件。

韋男之後去了醫院，醫生說藥物不會殘留，也檢查不出問題來，直到19日中午他的身體也沒有出現異常。韋先生報警後，警方將男子帶回了派出所，膏藥也被送去了相關部門檢測，暫時還沒有收到檢測結果，目前事情還在進一步調查當中。

韋男妻子也憂心向媒體表示，「一個三十多歲的壯漢，一下就暈倒了，婦女和小孩豈不是更加危險」？

事件發生後，引起網民議論紛紛，有人懷疑稱會不會是 「皮膚過敏休克」？也有人稱其老公亦曾差點中招，指是「穴位迷魂藥」。其他網民則揶揄「做手術前的麻醉都沒這麼快吧！」；「騙子遇上低血糖的？」；「帶電流的才有可能這麼快起作用」；「迷幻藥吧，二秒入睡，網路上都有賣」；「要是來偷器官賣的就完蛋了」。