北京、河北等地現不明藍綠色火光？　專家：火流星現象明顯較罕見

3月27日凌晨，河北、北京等多地的天空出現兩次明顯亮光，轉瞬即逝。北京天文館科普專家李良表示，「亮光」很大機會是火流星，且如此明顯的現象比較罕見。



3月27日，北京等多地現火流星。

網民稱，3月27日凌晨天空閃過兩道亮光，轉瞬即逝，閃光一刻天空猶如白晝。據了解，多地市民都有目擊，包括河北、北京、內蒙古通遼市、天津等。

網傳影片顯示，3月27日零時10分許，天空突然出現兩次閃光，其中一道光偏藍色。另有行車記錄儀拍攝到流星畫面，只見一道藍色光球拖着「尾焰」滑行，閃爍兩次後消失。

《極目新聞》報道，隕石收藏愛好者介紹，天空閃過兩次亮光的現象很可能是火流星，只要找到墜落的隕石，就能完全確認。

北京天文館科普專家李良表示，根據網傳片段及照片判斷，亮光是火流星的可能性較大。流星在高速墜落過程中與大氣摩擦而發光，而光的顏色則是受流星體本身所含的物質與大氣成分影響。

李良介紹，一般情況下，流星很快會消失，但本次現象時間較長且亮度很高，比較罕見。

網民睇法：

剛剛還在車上討論那是什麼 居然真的看到了流星



人生第一次見流星，真得好漂亮，藍綠色特別亮！



藍綠色！帶拖尾的！



第一次看到流星本星！ ！ ！超級大藍綠色！ ！ ！​



我是說剛才……我以為是閃電……



流星還能閃一下？ ？ ？ ？



回家的路上正前方的天空出現一顆火流星，藍綠色最後還爆了一下亮光 ​

