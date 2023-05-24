Fanta芬達辱華？多名內地網紅實測揭「差別待遇」：給大陸人下毒

汽水也會「辱華」？近日在中國社群間流行著Fanta芬達汽水的實測影片，許多網紅們紛紛拿出該廠牌在中國及他國販售的汽水做對比，使用吸色紙浸入飲料中。



隨後發現中國的汽水中明顯添加了較多色素，因而質疑廠商有「差別待遇」，引發網友熱議。

芬達汽水也「辱華」？多名網紅實測得出相同結果（點擊放大瀏覽）：

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台灣YouTube頻道「陳老師來了」近日分享了許多中國網紅對Fanta芬達汽水進行實測的影片，這些中國網紅拿出該品牌在中國與他國販售的汽水倒入杯子中，並且將吸色紙靜置其中，取出後發現從中國汽水中拿出的吸色紙顏色明顯較深，裡面含有較多色素。實際查看成分表後也發現，和他國汽水比起來，中國的汽水含有較多的化學添加物。

以日本的同廠牌汽水為例，日本的汽水並未使用人工色素及防腐劑，並且內含1%的濃縮果汁，而中國的汽水卻含有色素、食用香精等添加物，並且兩國的汽水售價也差不多，讓實測的中國網紅氣憤表示：「難道我們就不值得更好的產品嗎？」

此外，也有其他網紅發現香港的同廠汽水也不像中國內地的有那麼多的添加劑，引來許多中國網友留言，「區別對待中國人，這算不算辱華」、「為什麼只給大陸人喝？這是明着給大陸人下毒啊」。

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在影片中陳老師指出，會出現這樣的差異，根本就不是品牌的「差別待遇」，會造成這樣的差異，關鍵原因在於各國對於食品安全標準的要求不同，中國的標準本身就比其他國家低，允許食品中加入較多化學添加物：「中國對於食品安全要求非常低，國外市場對於食品安全要求特別高。你想想，國外企業是傻子嗎？中國市場全世界來講是最大的，有必要去傷害中國消費者嗎？沒必要啊！而是中國政府允許添加，那他們就繼續添加囉，反正做得更好喝、顏色更好看，那誰不願意呢？」

中國網紅及網友指控汽水廠牌「辱華」的行為，也在台灣引發網友討論，不少人認為這是中國政府沒有制定良好的食品安全規範，對食安問題並不關心，因此才會讓進口到中國的產品有那麼多的化學添加物，「這問題很簡單，就是各國食品安全的標準不同，該怪的不是廠商歧視中國，而是中國政府的食安標準太低」、「希望中國人民站起來，要求政府升級食安法」、「中國式的食品安全標準就是吃了不會馬上死人就是合格」。

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