清潔工躺｢視野盲區｣午睡遭輾斃　司機被拘1年判無罪後提65萬國賠

清潔工躺車庫盲區午睡，遭行車入庫司機輾斃，責任如何裁定？5月23日，河南湯陰「清潔工躺車庫被輾亡」一案司機張海巨向當地檢察院遞交國家賠償申請。

張海巨稱，自2021年9月30日事發被拘，以「過失殺人」罪被提告，至2022年9月30日被羈押一年後被判無罪，取保候審，「對我的工作生活造成了非常大的傷害。」



據內媒《紅星新聞》報道，5月23日，司機張海巨向湯陰縣人民檢察院遞交了國家賠償申請書。申請書顯示，張海巨向賠償義務機關湯陰縣檢察院請求，向申請人支付侵犯人身自由賠償金、精神撫慰金合計65.99萬餘元（人民幣，下同）。同時，請求湯陰縣檢察院登報向其公開賠禮道歉，並對相關辦案人員追責。湯陰縣檢察院已接受相關材料。

張海巨向湯陰縣人民檢察院遞交了國家賠償申請書。（圖 / 紅星新聞）

2021年9月30日，張海巨開車回家進入地下車庫時，軋到躺在地庫通道午休的清潔工張某某，致其死亡。事後，張海巨被以「過失致人死亡罪」提告。檢方認為，張海巨因過於自信的疏忽大意，未對視線不好路況盡到提前觀察義務，致受害人死亡。

但張海巨及其親屬認為，事件是意外而非刑事犯罪，「車庫通道是用來行車的，不是讓人躺著休息的地方，死者躺著的地方完全是視覺盲區。」

2021年9月30日，張海巨開車回家進入地下車庫時，軋到躺在地庫通道午休的清潔工張某某，致其死亡。（圖 / 紅星新聞）

2022年10月20日，湯陰縣法院對該案作出一審判決，張海巨被判無罪。法院同時指，雖然張海巨行為不構成犯罪，但構成民事侵權。綜合雙方過錯程度，張海巨應承擔60%的民事賠償責任，法院判決保險公司賠償提起附帶民事訴訟的死者家屬39萬餘元。

張海巨表示，自事發被拘至取保候審，自己一共被羈押366天，「為期一年的錯誤羈押，對我的工作生活造成了非常大的傷害，母親精神狀態很差，讓我非常痛心。」