內地研究生涉16宗在台炸彈恐嚇案　已遭公安傳喚並坦承犯行

近月台灣各機關、各風景區頻傳炸彈恐嚇，台灣調查局專案報告直指，經過濾清查，已蒐獲陸籍研究生張海川涉案重大，累計16宗恐嚇情事。台灣警政署表示，大陸公安單位於5月5日傳喚張海川說明，張海川坦承犯下多數對台恐嚇案，但否認利用前立委名義寄送恐嚇電子郵件。



台灣調查局指出，目前蒐獲疑似陸生張海川恐嚇案計16宗，已發交資安工作站併案調查中，調查局2020年偵辦張海川冒用同為陸生劉女名義到處寄發恐嚇信，約談後，已函送台北地檢署偵查，台檢方2021年5月依恐嚇、妨害電腦使用罪起訴，對張海川發布通緝。

調查局查出，張海川於2021年7月自台灣離境，迄今未再入境，但仍涉嫌以化名「唐澤貴洋」持續寄發恐嚇信件至台灣高鐵、台鐵、台中捷運、高雄捷運多處公務機關，並在信件內容中聲稱要放炸彈或隨機砍殺民眾等。調查局2023年5月12日依誹謗、偽造文書等罪移送台北地檢署偵辦。

台灣高鐵、台鐵以及多處知名景點，過去多有接獲炸彈恐嚇電郵，台檢調循線調查，鎖定陸生張海川涉嫌重大。圖為台灣高鐵。（台灣高鐵官網）

但調查局也坦言，偵查本案仍有困境，因駭客常利用VPN連線隱匿真實IP，再透過隱匿IP進行恐嚇，且IP隱匿後均為境外位址，須跨國司法互助向國外IP業者調取使用者資料及相關連線紀錄，有偵查難度及阻礙，易成為IP溯源斷點。

針對張海川在台犯行，台灣警政署警政委員周幼偉5月25日表示，兩岸持續交流情資，大陸公安單位已於5月5日傳喚張海川說明。

周幼偉表示，兩岸執法單位持續合作，並透過兩岸共同打擊犯罪及司法協議來交流情資，目前看起來沒有模仿效應，多數案件研判均為張海川所為。周幼偉透露，大陸公安單位於5月5日傳喚張海川說明，張海川坦承犯下多數對台恐嚇案，但否認利用前立委名義寄送恐嚇電子郵件。