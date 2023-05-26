寧夏「跪地求水」林場主遭律師實名舉報涉非法集資　警介入調查

此前，在寧夏銀川種樹抗沙漠化20餘年的林場主孫國友，因當地一煤礦毀壞其林場水源，崩潰跪地請求供水，引發廣泛關注。5月23日，有汪姓律師實名舉報指孫國友涉嫌非法集資。當地公安稱，已受理相關材料，正在進一步調查核實。



據內媒《潮新聞》報道，幾月前，「寧夏萬畝林場主跪地求水」事件引發內地輿情關注，事主孫國友更被推為「治沙英雄」。

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4月2日，雙馬煤礦通報與孫國友協商供水問題的最新進展，因其提出的供水需求違背水資源管理相關規定，雙方未達成一致，但一直積極協商，最近一次聯繫不到孫國友。

5月23日，有汪姓律師實名舉報孫國友涉嫌非法集資。他指，孫國友是拿「治沙英雄」、「公益治沙」這些標籤在標榜自己，而事實上他只是想通過這些來為自己謀利。根據汪律師提供的影片，孫國友疑似通過直播連線的方式，向他人集資認養樹木。

汪姓律師實名舉報孫國友涉嫌非法集資。（圖 / 潮新聞）

汪律師認為，孫國友樹木認養的行為涉嫌非法集資，其表現形式指用戶通過樹木主人介紹樹木認養方案、用戶實地察看或者通過照片等察看並選取所認養的樹木，或者樹木主人簽訂認養協議的方式，向樹木主人或者樹木認養組織公司繳納認養費，並承諾用戶所支付的認養費進行還本付息或者給與其他回報等方式，屬於非法集資。

孫國友本人及其女兒孫悅則表示，汪律師所說與事實不符，此次直播他們並不知情，也從未有過非法集資相關行為，汪律師的行為屬於造謠誹謗，「連線都是隨機的，我們有時候也不知道會連到誰，影片的真實性我們無法考證。」他們稱，正在收集證據向當地警方報案，後續將進行追責。

寧夏靈武市公安局則表示，已接收到相關舉報材料，目前正在進一步調查與核實。