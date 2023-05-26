武漢「絕命毒師」 終審撤製毒販毒罪　囚終身改判非法經營判11年

在內地廣為人知的武漢「絕命毒師」案主角張正波涉毒，日前有了終審結果。《澎湃新聞》報道，5月25日，張正波辯護律師朱明勇透露，日前收到湖北高院對該案的二審判決書，法院撤銷了該案4名涉案人員之前被認定的走私、販賣、運輸、製造毒品罪，改判非法經營罪，其中張正波被判處有期徒刑11年。



早前報道，本案其中一名被告為大學副教授，他被指與朋友利用合資開設的化學公司，製造俗稱「喪屍藥」的甲卡西酮及其他變種藥物外銷，月入高達60萬美元（約港幣468萬）。

在該案中，列管精神藥品是否等同於毒品，一直是控辯雙方爭議焦點。湖北高院在二審判決書中明確，只有脫離管制，被吸毒人員濫用的精神藥品，才屬於毒品，判決有指標性意義。

美劇《絕命毒師》講述了一名化學老師製造毒品的犯罪故事。張正波是海歸博士後，案發時是華中科技大學化學與化工學院副教授。由於被控涉毒犯罪的張正波因其高校教職工身份，也被稱為「絕命毒師」。

2008年開播的《絕命毒師》，叫好又叫座的走了5季後，在2013年播出大結局，一直以來都是鄉民口中的「必追神劇」。（《絕命毒師》劇照）

毒品與非毒品之爭

2005年起，張正波和大學同學楊朝輝設立武漢凱門化學有限公司，生產產品包括「3，4-亞甲二氧基甲卡西酮」「2，5-二甲氧基-4-溴苯乙胺」「4-甲基乙卡西酮」等，產品全部銷往英、美等國家和地區。

2014年11月25日，武漢海關駐機場辦事處郵檢科查獲凱門公司的包裹，內有白色晶體「3,4-亞甲二氧基甲卡西酮」，系國家管制的一類精神藥品，該精神藥品在該公司被編為「4號」產品。

警方查獲的3,4-亞甲二氧基乙卡西酮，這是「喪屍藥」甲卡西酮類的變種，可產生類似效果。（財新網）

武漢中院2017年3月28日對該案作出一審判決，其中提到，2013年，相關產品被列為國家管制的一類精神藥品，2014年後，楊朝輝等人依然繼續非法生產上述產品，並向境外走私、銷售。

一審判決認定，涉案的4名被告人中，楊朝輝負責產品銷售接單、客戶聯絡；張正波負責技術指導；馮靜負責收取貨款、下達生產指令、購買原料、包裝發貨及快遞跟蹤；鮑俊喜負責研發新產品、改進產品工藝及指導工人生產。4名被告人一審被判犯走私、販賣、運輸、製造毒品罪，被判刑罰最高為死緩，最低為有期徒刑15年。其中，張正波被判無期徒刑。

張正波原本被判無期徒刑。（新浪新聞）

2018年4月25日，湖北高院裁定該案「事實不清，證據不足」，撤銷原判，發回重審。同年11月27日，該案重審在武漢中院開庭。

2019年6月20日，武漢中院對該案重審一審宣判。法院仍認為，楊朝輝、張正波、馮靜、鮑俊喜違反國家已列入管制的一類精神藥品的管理規定，非法製造並向境外個人銷售，其行為構成走私、販賣、運輸、製造毒品罪。

但此次重審更改了刑期。法院認定，因4人存在主動投案、如實供述犯罪事實、自首等情節，依法進行從輕改判。其中，張正波刑期由原一審的無期徒刑改判為有期徒刑15年。張正波等人再次提出上訴，理由為「列管的一類精神藥品，並不一定等同於毒品。」

張正波及其辯護律師朱明勇、劉長認為，精神藥品有雙重屬性，是否為毒品，需要看是否流入非法渠道造成危害。張正波公司生產的「4號」能用來制毒，也能用來做藥，檢方沒有查明「4號」的去向，未能證明「4號」流向了吸毒販毒人員，不能將其認定為「毒品」。

終審：原審定罪不準，導致量刑不當

最終湖北高院作出的終審判決書顯示，高院採納了辯護人關於該案4名上訴人均不構成走私、販賣、運輸、製造毒品罪的辯護意見。

湖北高院表示，經查，武漢凱門公司非法製造、銷售的藥品系國家管制的一類精神藥品。精神藥品具有雙重屬性，無論通過合法銷售渠道還是非法銷售渠道流通，只要被患者正常使用發揮療效作用，就屬於藥品；只有脫離管制被吸毒人員濫用的，才屬於毒品。因此，列入《精神藥品品種目錄》的精神藥品並不當然等同於毒品。

湖北高院判決書顯示，精神藥品具有雙重屬性，無論通過合法銷售渠道還是非法銷售渠道流通，只要被患者正常使用發揮療效作用，就屬於藥品；只有脫離管制被吸毒人員濫用的，才屬於毒品。（澎湃新聞

湖北高院認為，武漢凱門公司違反國家藥品管理規定，未經許可製造、銷售國家管制的一類精神藥品，擾亂市場秩序，其行為已構成非法經營罪。4名上訴人按照單位犯罪中的直接負責的主管人員追究刑事責任。

湖北高院認為，原審判決認定的基本事實清楚，證據確實、充分，審判程序合法，但定罪不准，並導致量刑不當，依法予以糾正。綜上，終審判決撤銷此前涉毒罪名，改判4人為非法經營罪，分別判刑8年到13年不等。