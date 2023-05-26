9歲童被媽媽打屁股「突然腎衰竭」險喪命！醫：肌肉組織壞死

大陸浙江一名9歲男童小武（化名）因無法正常小便，被母親帶往醫院就診。經檢查，醫生發現小武是急性腎衰竭，如果不及時治療孩子可能會有生命危險，之後趕緊把小武送進血液透析中心，幸運的是孩子最終脫離險境。對此，小武媽媽才坦言，經常用手或掃把打孩子的屁股。



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據陸媒《共富財經》報導，小武媽媽表示，小武被打後經常一聲不吭，讓她覺得孩子在跟她賭氣，最後從用手打孩子演變成了用掃把打孩子。

對此，醫生表示，很多父母以為打小孩的屁股沒問題，但這完全是錯誤的想法。如果經常打孩子屁股，導致孩子皮膚下方有瘀血，腎臟的排泄功能就會受到影響，可能會對孩子腎臟造成巨大傷害，甚至出現急性腎功能衰竭。另外，一些力氣比較大的家長，打屁股還會間接性傷害大腦，引起腦損傷。

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也有醫生推測，可能家長打得太嚴重，導致大量的肌肉組織壞死，肌肉壞死後產生的肌紅蛋白、鉀離子等物質大量進入血液，才引起急性腎損傷，類似橫紋肌溶解症，也和擠壓症候群差不多。

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