長沙一家五口斃命發現時｢都臭了｣　警方：29歲男子殺4家人後自殺

網傳湖南長沙一家五口在家中遭到滅門，屍體被發現時散發出異味。當地警方周五（26日）發布通報指，疑犯因高額欠債問題與家人產生矛盾，在家中殺害4名家人後畏罪自殺身亡。



長沙市開福區萬國城小區發生命案，一個單位內的一家五口全部死於家中，當中最小的只有3歲。網傳聊天截圖顯示，事發單位位於萬國城小區十一棟一單元，屍體被鄰居發現時「都臭了」，「前兩天打開門就可以從樓梯間聞到臭豆豉的味道，還以為是垃圾味，結果一想細思極恐。」網傳消息指，一家五口是被人殺害，屍體發現後警方及殯葬車已經趕到小區調查處理。

周四（25日）晚，萬國城小區物業工作人員表示，「確實有人死亡，但具體死亡人數尚不清楚，當晚警方和殯儀館都有工作人員來到現場處置情況，具體原因還要等警方的調查結果。」瀏陽河街道辦事處和史家坡社區的工作人員亦證實消息，惟均表示，「警方已介入，一切以通報為準。」

及至周五下午，長沙市公安局開福分局發布警情通報指，周三（24日）晚接到群眾報警稱，在開福區某小區一居民家中發現29歲男性住戶郭某穎等5人死亡。警方經初步查明，發現郭某穎因欠下高額債務與家人產生矛盾，在家中殺害4名家人後畏罪自殺身亡。目前案件正在進一步偵查中。

據內媒報道，2023年的5月，內地發生的經媒體報道過的慘案甚至滅門案不低於10宗，合共造成了至少31死、23傷。

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