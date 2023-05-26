內地民眾收到「司法人員將上門強制槍斃」短信　警方：詐騙新手法

近日，有許多網民分享自己收到「槍決短信」，信上內容提到，「因您信貨詐騙，缺席出庭，已通過『天網』定位具體位置現已通知當地執法部門和司法人員攜帶槍支帶隊，執行上門強制斃你，在14點前自行app結清所有欠款可撤銷執行」。荒謬的內容讓北京市公安局官方微博都發文指「無語死了」，網民則戲稱，「槍斃還有上門服務的，是想讓我逃跑嗎？」，詐騙手法引發網民熱議。



針對該簡訊內容，許多網民認為太愚蠢，有網民回覆詐騙短信稱，「你們這三人（短上稱的司法人員）挺忙的，全國各地到處去槍斃人是吧」，亦有網民回覆稱「你直接告訴我（你）位置，我直接過去吧」。

南京江寧市公安局則在官方微博指出，這種簡訊是對潛在受害者效率快速篩選的方式，「如果你一眼就能看出這是詐騙簡訊，那麼騙子就不會在你身上浪費時間。如果你連這條是詐騙資訊都看不出來，真的按照他的指示去進行後續操作，那你極大機率就無法識破騙子後面的所有連環騙。」

江寧市公安局推估，相對於這條看起來很降智的簡訊而言，後續騙局甚至看起來會很「正常」。警方提醒，不要嘲笑騙子。如果這條「槍決通知簡訊」真的是詐騙簡訊，那他們只是在用一種慣用的網際網路思維以極高的效率篩選潛在受害者罷了。

事件引發內地網民熱議，有網民拿出前段時間的「秦始皇」詐騙訊息指「上門強制槍斃」更扯。不過也有網民認為，詐騙簡訊不論多蠢都會有人上當，日常生活還是需要多加防範和注意。

秦始皇詐騙簡訊曾在網絡引發熱議。（微博）

網民點睇：

懂啦，這條資訊不是發給知道騙局的人看的，而是發給會上當受騙的人看的，廣撒網多撈魚。

以前就聽說過，是智商篩選，省得騙到後面對方發現了，浪費中間時間精力。

要槍斃你還要暖心發簡訊提醒你，好讓你逃跑。

做了三年反詐專幹一直跟在別人解釋為什麼電信詐騙的手段都這麼直接簡單呢，就是設一個門檻，這麼明顯的都看不出來的，怎麼都會被騙，覺得詐騙手段太簡單好笑的怎麼都不會被騙。

