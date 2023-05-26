福建女學童遭老師踢打　原因僅是走廊玩耍不慎碰手　教育局：解聘

福建泉州德化縣一間學校近日傳出學童被體罰事件，據指一名女學生在走廊玩耍時被老師踢、揪衣服，而原因僅僅是手不慎碰到正在玩手機的老師。周五（26日），德化縣教育局通報稱，已對涉事教師進行批評教育並解聘。



影片顯示，當時女學生在走廊玩耍，老師則邊走路邊低頭用手機，雙方都沒為意到對方。直到女學生不慎碰到老師，老師隨即往女生使勁踢了一腳，之後用手把她揪進教室，過程粗暴。

女學生不慎碰到老師，老師隨即往女生使勁踢了一腳。（影片截圖）

周五，德化教育局在通報中稱，當局高度重視此事，迅速開展調查。根據《中小學教師違反職業道德行為處理辦法（2018 年修訂）》等相關規定，德化縣教育局已對該編外合同教師許某進行批評教育並解聘。該教師已深刻認識到自己的錯誤行為，當面向該學生及家長道歉，取得諒解。該局又表示，下一步將引以為戒，舉一反三，在全縣范圍內強化師德師風教育，加強學校內部管理，杜絕類似事件發生。

不過教育局的回應亦引起網民爭議，不少網民認為，只要是學校聘請的老師，就理應是審核過達到錄取資格，並具備教師素養者，這和編外和編內並無關係，「一出事就是編外的」、「白馬不是馬？編外教師不是老師？教育局就這麼解釋？」、「一出問題就是臨時工，難到學校招聘就是這種選拔標準？學校的問題在哪裡？」