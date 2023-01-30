網傳河北衡水二中體罰現象嚴重　學生：想不挨餓只能狼吞虎咽

近日，一篇名為「衡水二中學生的發聲，救救我們」的文章在網上引發廣泛關注，文章揭發河北衡水市第二中學（衡水二中）存在隨意體罰、打罵學生等問題。



1月26日，一位ID名為「月亮代表我的心」的網友發文稱，自己是衡水二中的外地學生，在學校遭遇體罰送醫，還因抑鬱問題休學。該網友還稱，體罰學生是衡水二中的常態。

文章稱，衡水二中還存在吃飯時間安排、宿舍紀律要求、內務要求不合理等問題，譬如吃飯的實際時間「只有五分鐘，想不挨餓只能狼吞虎咽」，「宿舍住在七樓，要求起床7分鐘後就到操場」。此外，還存在教師質素參差不齊、教師之間惡性競爭等問題。

文章指，衡水二中存在體罰學生等問題。（上游新聞）

文章引發關注後，有往屆衡水二中畢業生表示，就讀期間，老師打罵學生現象不太常見，但學生就餐時間確實緊張，校內各種紀律要求也很嚴格。不過，衡水二中就讀學生趙麗（化名）接受《上游新聞》採訪時表示，據其個人在學校觀察到的情況，帖文中內容基本屬實。

趙麗表示，學校宿舍一間共有14個人，每天早上5時半都會被一陣急促的起床鈴聲驚醒，眾人要在10分鐘內整理好被鋪，從宿舍8樓衝落樓，跑到教學樓開始早讀，超過5時40分就被視為遲到，會被罰站和做蹲起。

除此之外，上課課間休息時間不足10分鐘，早餐、晚飯只能從食堂帶回教室匆忙解決，冷水洗澡洗頭再正常不過，「到了秋冬時期，班裏有很多同學咳嗽了兩三周 ，晚上咳得睡不着，醫務室的藥也沒用，但即便如此，學校還是封校不允許看病」。

趙麗又稱，老師會區別對待學生，打罵非常常見，曾聽到鄰班的班主任掌摑學生的聲音，「每天100多人擠在一間教室裏，每天都是做不完的題、改不完的題，從來不知道自己會因為什麼事情被老師們罵」。

網傳衡水二中隨意體罰打罵學生。（四川教育在線）

對於前述問題，衡水二中的工作人員回應稱，此前未關注相關文章，將向校領導匯報並了解相關情況。衡水市教育局已介入調查。

公開資料顯示，衡水二中創辦於1996年，是河北省省級示範性高級中學之一。自2018年以來，衡水二中的高考成績蒸蒸日上，成為河北省第二大「超級中學」，但其軍事化管理制度和緊張的教學模式也備受爭議。