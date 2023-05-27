內地首個有產權的無人島「旦門山島」掛牌拍賣　2785萬元起拍

浙江寧波象山縣一個名為旦門山島的無人島，於12年前成為中國首個有明確使用權的無居民海島。象山海洋遊覽度假有限公司獲得該島50年使用權，其背後實控人為黃益民。周五（26日）上午，旦門山島使用權及島上附屬資產在淘寶公開拍賣，評估價3977.19萬元（人民幣．下同），起拍價2785萬元。



此次拍賣標的物為旦門山島的無居民海島使用權及海域使用權（含碼頭）以及島上現存建築及附屬配套，競價週期一天，截至周五傍晚0人報名，0人出價，約6000人次圍觀。

旦門山島起拍價2785萬元。（阿里法拍）

在阿里法拍頁面，寧波市中級人民法院專門展示了一段3分鐘影片介紹該島。據了解，旦門山島島長1.82公里，寬0.52公里，位於象山縣東陳鄉東面，距大陸最邊位置約1公里，擁有五峰，當旭日東昇，日影、島影倒映在水中，構成「旦」字，因而得名。島上植被主要為草叢，還有全國並不多見的丹霞地貌，周圍礁石密布，海螺叢生，並有一個紅沙灘，環境優美。

旦門山島自2001年就開發利用，首任島主姓胡，後來轉讓給了黃益民。據報接手時，黃益民向原來開發商及相關方支付數千萬元費用。2011年11月8日，黃以實施補辦手續的方式向國家繳納344萬元使用金，之後獲得了年限為50年的使用證，即2061年10月10日到期。黃益民也獲得中國首張由國家海洋局頒發的無居民海島使用權證書，成為中國首位法律認可的無人島「島主」。據當年的《旦門山島保護與利用規劃》，2020年前，投資額將不少於10億元，包括沙灘高爾夫、溫泉度假酒店、海灘泥浴、海島影視拍攝基地等項目。

旦門山島為中國首個有明確使用權的無居民海島。（浙江新聞）

不過旦門山島使用權自2018年作為抵押物為工行江北支行與某貿易公司間的貸款提供抵押擔保，因貿易公司無力歸還借款，相關貸款產生逾期。工行江北支行依法訴至寧波市中級人民法院併申請強制執行，該院對該無居民海島使用權進行了查封和評估並裁定進行拍賣。