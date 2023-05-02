韓網紅企鵝妹台灣環島遊　見識｢行人地獄｣亂象：苦等3分鐘沒車讓

韓國人氣直播主「企鵝妹」（Jinny柳允進）4月下旬赴台徒步環島，今（2日）已邁入第9天，所到之處大受歡迎，也收到不少禮物。



只是她在旅途中實際感受到台灣處處「行人地獄」的窘境，而面對不守法的司機她也直接拒絕合照，被廣大網友大讚「企鵝妹真的很棒」。

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企鵝妹這幾天在北台灣行動，上周末她要從基隆步行到金山老街，在新北萬里區一處閃燈路口打算跨越基金公路時，由於車流不斷，行經的車輛絲毫沒有要停下來禮讓的意思，她也找不到行人觸動號誌按鈕，導致她站在斑馬線前遲遲無法向前邁進，只能焦慮的喊：「怎麼辦呢？」

就這麼苦等快3分鐘後，手足無措的企鵝妹終於等到了救星出現，一輛準備左轉的白色私家車緩緩開到她身邊，司機拋出一句「Follow me!」，成功「護送」企鵝妹過馬路，讓她不可置信的連喊「thank you、謝謝」。

企鵝妹的遭遇讓許多網友在直播聊天室無奈留言「行人地獄又來了」，不解明明已開始執行嚴格取締，怎麼還是一樣「地獄」？不過企鵝妹在接受到白色私家車的幫助後，則是深受感動的說「感覺我不孤單，有很多人伸出援手」。

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事實上，透過企鵝妹的直播影片，時常可看到她無人行道可走，或者要繞過違停車輛被迫走到車道上的驚險畫面，而向來來者不拒的她，前天也首度婉拒了一位違泊者的合照要求。

她在第7天晚上沿著白線走在馬路邊時，一輛車突然在她前方停下，擋住半個車道，接著副司機座開門走下一名滿臉笑意的男子，想跟企鵝妹合照。這時企鵝妹直截了當的以中文回應「不要」，並用英文勸誡該名男子「不要停在這裡，很危險」，對方只能摸摸鼻子離開。

網友看到企鵝妹婉拒的這一幕，直呼「教訓得好」、「拍照檢舉他」、「這台一定要檢舉，怒了」，台灣PTT網民也大讚「企鵝妹真的是很棒」、「敢斥違泊仔就是讚」，同時為該男的舉動感到丟臉，「台灣交通靠韓國人救」、「交通守則還要外國人教，可憐」。

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