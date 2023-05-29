志願者伙食惡劣兼當免費勞工　五月天鳥巢開騷挨批：摳門至極

近期，五月天時隔3年再於北京鳥巢舉辦演唱會。因售票火爆，部分沒有搶到票的歌迷另闢蹊徑，以志願者身份入場。然而，不僅被當免費勞工，惡劣的餐食也引發網絡熱議。



有志願者在網絡發文稱，五月天在北京「鳥巢」開6場演唱會，主辦方招募志願者維護場館秩序。在沒有工資的情況下，給志願者的餐食為「白飯配咸菜」，且午餐時間僅10分鐘。圖片顯示，身穿橘色馬甲的志願者們席地而坐吃飯。該志願者稱，「希望能把志願者當人看，改善伙食水平和組織能力。」

另據網民介紹，報名參加五月天演唱會的大多為大學生志願者，因想看演唱會又沒能買到票，故以當「免費勞工」的方式，換取觀看演出的機會。但許多志願者表示，一直站著非常累，很辛苦。

志願者們的經歷在網絡引起熱議，有網民稱，去演唱會當志願者都是「為愛發電」，不能要求太多。但有網民認為，主辦方將五月天的臉「丟盡了」，損害五月天的形象。還有網民分享在其他藝人演唱會當志願者的經歷和豐富伙食，感歎五月天的志願者「過於心酸」。

網民熱議▼



「雖然我喜歡五月天，但是我覺得他們需要給一個說法了，要麼補錢，要麼把伙食弄好點兒」

「跟五月天有關的任何都得讓五月天給擦屁股​」

「志願者不拿錢起碼伙食好點吧摳門摳到極致​」

「為什麼商業演唱會還能招募免費自願者？」

「大學生真好騙，垃圾公司真沒人性」

