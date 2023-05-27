真愛粉是妳！內地女通緝犯奔周杰倫演唱會被捕　直呼：可惜了

繼張學友開演唱會「助攻」警方逮捕多名通緝犯，獲「逃犯剋星」稱號後，周杰倫也傳出「喜訊」。本月再有通緝犯為追逐歌手演唱會犯險追星，內地一名女通緝日前為觀賞周杰倫演唱會，自海口搭機前往香港，未料人還沒出海南即遭警方盤查，當場逮捕。女通緝犯委屈說道，「我只能在看守所的電視裡看周杰倫！我可是花了2000多元（人民幣，下同）買的演唱會門票，可惜了」。



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周杰倫5月在香港開演唱會，吸引眾多粉絲購票前往。據《海南特區報》報道，一名女通緝犯5月13日準備搭車前往海口美蘭機場，搭機去香港看周杰倫演唱會，未曾料到自己會剛出現在亞龍灣站，就被正在執勤的民警鎖定，並在警方盤查後被發現是一名通緝犯，當場被逮捕，目前仍在接受進一步調查。

該女被逮後，滿腹委屈的表示，「本來要去香港看周杰倫演唱會的，想不到被抓了，我只能在看守所的電視裡看周杰倫！我可是花了2000多元買的演唱會門票，可惜了。」

張學友近年在內地開多場演場會，每每都會拘捕到逃犯，故有「學富五車」之說，即張學友開演唱會，捉到的逃犯可以坐滿五部車。（視覺中國）

消息在微博傳開後，網民紛紛表示，「周杰倫『立功』了」、「歌神頭銜的硬性指標」、「寧願被抓也要看杰倫演唱會」、「如果不是很大的罪讓他看一眼吧哈哈」

還有網民指出，「允許我槓一句，之前說張學友是逃犯剋星的時候，嫌犯都是在演唱會上被抓的，而這個不是在演唱會上被抓的，而是這個人剛進入高鐵站就被民警鎖定。所以認真的民警才是真正的剋星！（當然杰倫哥也很棒）。」