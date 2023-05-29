網傳山東男酒後當妻面斬殺寵物狗　更放言：以後不聽話就這樣對妳

近日，有女子發帖指，其丈夫酒後凌晨在家中揮刀斬殺寵物狗，丈夫一家當晚處理完「兇案現場」隔天當做無事發生並詢問她早餐要吃什麼。女子指，此前其多次遭到丈夫家暴，而被丈夫砍殺二十多刀致死的哥基犬「皮皮」剛滿一歲零八個月。



綜合微博消息，有名為「姬顏baby」的用戶在微博發帖稱，4月30日凌晨，其丈夫李浩酒後在家中勒寵物狗的脖子，狗被勒疼後抓了一下丈夫的胳膊，丈夫稱「要把狗砍死」，持刀追狗砍殺，狗向自己跑來求救，丈夫更威脅「敢動也砍死妳」、「以後不聽話就這樣對妳」。她試圖向老爺求救，但老爺靜靜觀看兒子砍殺寵物狗二十多分鐘，未有任何阻攔。

該用戶自述，丈夫一家半夜將「作案現場」全部收拾清洗了一遍後，坦然去睡覺，甚至隔日問她早餐吃什麼，「沒有任何愧疚和難過」。她要求離婚，但遭男方家屬指「脾氣不行」、「死狗不是大事」、「可以再買一隻」、「殺狗不犯法」。

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5月29日，當事女子再度發文稱，自己已經報警，不要任何賠償，但要求對男方家暴、砍死「皮皮」、持刀威脅自己等事情得到應有的法律懲罰。

據內媒《新聞晨報》報道，目前，當地包括公安在內的有關單位已經介入調查。菏澤市郡城縣婦聯亦已經對此事開始調查，並嘗試聯繫當事人。當地婦聯工作人員表示，之後會竭盡全力提供心理輔導等幫助，事件如有後續進展也會通報。

網民點睇：

很多殺人犯就是從虐小動物開始的抓緊離吧，這事兒已經鬧大了，有視頻，法院大概率會第一次就判離婚的



跟殺人犯有什麼區別，可憐的毛孩子承擔了這一切



臥槽，某些男的真的不是正常人



這是想殺人，但不敢，轉而殺狗



先拿狗試探一下，下一步就是砍人



內心變態跟這種人生活日後不知道發生什麼事情



我真的氣哭了如果是我我一定會衝出去拿刀跟他拼命



關狗狗什麼事啊！太可憐了



千萬不要調解，就離婚，發人身保護令



虐貓虐狗的本質就是虐待弱勢群體， 趕緊跑

