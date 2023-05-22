高溫更易被貓狗咬傷？　醫生：不出血也要求診，狂犬病致死率100%

在街上，有時會遇見餓到瘦骨嶙峋的流浪貓狗，不少好心人會定期餵飼。然而，近日有多人反映被抓傷、咬傷。

有醫生提醒，被貓狗抓傷、咬傷後應沖洗傷口，再到醫院求診接種狂犬病疫苗，否則小傷口有機會引發狂犬病，一旦發作，病死率100%。



前兩天，20歲的王姓女大學生在校內餵流浪貓時，手指不慎被貓咪尖利的牙齒劃傷，她之後反覆用自來水沖洗，因為沒有明顯出血，她翌日才到醫院求診。

浙江醫院急診科副主任陳闖副主任醫師表示，踏入5月後，寵物傷人的病例明顯增多，每日平均有30多宗個案。天氣愈來愈熱，貓狗等寵物也會因溫度變得興奮、脾氣暴躁，而市民常穿短褲、短袖，皮膚露出較多，此時更容易發生被抓傷、咬傷的情況。

被貓狗抓傷、咬傷是小傷口，但絕不能忽視，因為有機會引發狂犬病，一旦發作尚無有效治療手段，病死率100%。

最受歡迎的是中華田園貓之一的「橘貓」。（視覺中國）

陳闖指出，狂犬病易感動物是犬科、貓科及蝙蝠等胎生哺乳動物，其潛伏期通常為1-3個月，99%的患者在一年內發作，最初症狀是發燒，傷口處常有刺痛、灼痛感。

隨着病毒在中樞神經系統擴散，發展為可致命的進行性腦脊髓炎，具體分兩種情況：狂躁型患者症狀為機能亢進、躁動、恐水，數日後因心肺衰竭而亡；麻痺型患者的病程長，從咬傷或抓傷部位開始，肌肉逐漸麻痺，後逐漸呼吸、心力衰竭，最終致死。

杭州市職業病防治院歷年門診數據顯示，夏天是犬傷高發季節。浙江省立同德醫院急診科曹愷祺醫生稱，5月以來，急診科接診犬傷患者明顯增多，以2、30歲的年輕患者為主，主要是被家養寵物狗、寵物貓等抓傷、咬傷；部分是被野貓野狗抓傷。

2022年12月6日，深圳，一位護士在給一位被貓抓傷的小朋友注射狂犬疫苗。（視覺中國）

陳闖強調，前往醫療機構接種狂犬病疫苗前，患者要第一時間處理傷口，先用有一定壓力的流動自來水沖洗傷口15分鐘，並配合使用弱鹼性的清潔劑譬如肥皂等，對病毒有較好的清洗作用。

他提醒，接種狂犬病疫苗後24小時內，注射部位可出現紅腫、疼痛、發癢，一般不需要特殊處理可自行緩解；還可能會有輕度發燒、肌肉痛、嘔吐、腹痛等症狀，一般不需要處理即可自行消退。

需要注意的是，狂犬病疫苗的時效性為半年，若半年後再被寵物咬傷、抓傷的情況，要及時就醫加強免疫或再接種疫苗。