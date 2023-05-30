家暴男酒後虐殺寵物狗威脅妻子　官方：行政拘留12天並處罰款

近日，有女子發帖指丈夫當其面斬殺寵物狗並受到威脅家暴，引發內地輿情廣泛關注。5月29日，山東當地通報事件調查情況，女子所訴情況屬實，男方被處以行政拘留12天、罰款300元處罰，相關部門將全方位保護發帖者的正當權益。



此前，有女子發帖指，丈夫在家中虐殺寵物狗、威脅自己，並有有家暴行為。事件引發網絡關注後，有知情人表示，李某夫婦確為新婚夫妻，本次事件是家庭矛盾引發。公安、婦聯等多個部門已經介入，街道社區也在調解矛盾。

5月29日，鄆城縣政府通報事件相關情況：經立案調查，發帖人反映情況屬實。針對其丈夫的違法行為，屬地派出所已依法作出行政拘留12天、罰款300元的處罰。對發帖人的正當權益，有關部門將提供全方位保護。同時，將進一步加強動物保護等方面工作。同日，當事人表示，事件已圓滿解決，不接受和解，離婚進展正等待法院開庭。

+ 4

河南澤瑾律師事務所律師付建受訪時表示，家庭暴力不僅限於肉體上的折磨，其中還包括精神上的損害。 雖然法律上將寵物定義為財產，但人和動物之間也會產生感情，甚至飼養的寵物可能成為主人的情感陪伴或精神寄託，這種情況下對寵物實施暴力，等同於對寵物主人精神的摧殘，同樣是家庭暴力的一種表現形式。

北京市康達（西安）律師事務所律師劉雲芳受訪時表示，按照中國《反家庭暴力法》的規定，家暴是指家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經常性謾駡、恐嚇等方式實施的身體、精神等侵害行為。以恐嚇等方式實施的精神侵害，也屬於家暴的範疇， 「在本事件中，丈夫當著妻子的面殺狗，並且在殺狗過程中還威脅妻子，這就屬於恐嚇式的精神傷害，也屬於家暴的一種。」