山東男過路遭撞飛命喪　警稱司機把油門當剎車　網民看影片紛質疑

前一刻還和朋友有說有笑，下一秒被一輛高速行駛的私家車瞬間撞飛，近日山東濟南高速公路休息站發生一宗慘烈車禍，于姓肇事司機疑將油門當刹車，造成行人高姓男子全身多處骨折當場死亡，不過監控影片曝光其衝撞過程「完全沒減速」，引發不少網友質疑案情不單純。



綜合內媒報道，這宗高速服務區車禍，發生在5月17日下午2時許，58歲于姓男子駕駛蘇K168RR號小型私家車，沿京台高速公路行駛至長清服務區內，因操作不當，將油門當刹車，造成行人高男死亡。于男隨即被警方控制，事故正在進一步處理中。

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據多段網上流傳的影片顯示，在高速服務區內，一輛私家車停在通道上，兩名同行的男子在私家車前方步行，準備進入服務區大樓。此時，一輛黑色私家車從遠處高速駛來，將兩名男子中的一人撞飛。肇事私家車後來撞上混凝土防護欄後停下來，一名男司機被卡在車內，身上全是血，多名消防員對其實施救援，目擊者指稱「混凝土防護欄被車子撞出一百多米遠」，可以想見當時車速有多快。

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不少網友懷疑車禍並非「操作失誤」，紛紛在網上發表評論稱「看影片起碼有幾秒反應時間」、「這麼長距離油門當成剎車？騙沒開過車的人吧」，似乎「沒有一點減速的意思」。

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