李玉剛回美國？多名商家將《四美圖》認錯字笑爆網民　本尊回應

內地男歌手李玉剛唱腔高亢嘹亮，以演繹中國古代女性的藝術形象而聞名，然而近日，其作品《四美圖》突然引發關注，皆因封面字跡潦草，乍看之下全名猶如「李玉剛回美國」，結果被多家書店賣家誤認為就是「回美國」，還以此作為產品名稱在網上開賣，離奇得令一眾網民哭笑不得，甚至李玉剛本尊也開腔回應，「你們銷量不好是有原因的」。



報道指，近日，李玉剛主演的舞台劇《四美圖》在二手平台被眾多二手賣家認成了「李玉剛回美國」，還直接以此命名相關商品，如DVD、CD、畫冊等。這則離奇事件引發了網民們熱議，不少人均表示自己也錯看成了「回美國」，甚至有人借機調侃，「李玉，剛回美國？」、「李玉是誰？」令人忍俊不禁。不過也有人認為普通人看錯了也就算了，但作為商家也能搞錯，就有點不可理喻了。

網民點睇：

笑的想死

內容過於真實

我還在想李玉是誰

李玉是誰，剛回美國怎麼了啦

他剛回美國管我什麼事

你知道回字有幾種寫法嗎

這個「四」確實像「回」，不過「圖」跟「國」就差太多了



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對此，李玉剛本尊拍片公開回應，對著鏡頭反覆強調這三個字是「四美圖」而不是「回美國」，希望網民們記住。他又開玩笑道：「看來得巡演了，不巡演大家可能對四美圖印象不深。我最後重申一遍啊，李玉剛《四美圖》！」

公開資料顯示，《四美圖》是中國歌劇舞劇院推出的歌舞詩劇，由李玉剛獨挑大樑。該劇目根據中國古代四大美人西施、王昭君、貂蟬、楊貴妃的故事串聯而成，「起」於「柔美」，「承」於「壯美」，「轉」為「悽美」，「合」為「華美」，四個章節相互獨立，由李玉剛穿針引線合為一體，李玉剛進入畫中，自己幻化成四美，分別呈現四美的特點，體會四美的悲喜，感悟人世滄桑，體驗亂世中的流離，思索美的意義，抒發愛的情懷。

作為2011年國家藝術院團優秀劇目展演作品，《四美圖》於2011年9月14至15日在國家大劇院連續上演兩場。該作品五次登上人民大會堂的舞台，共演出35場。