著名京劇演員儲蘭蘭病逝年僅39歲　弟子透露：死於新冠併發症

內地京劇演員、新京劇創始人儲蘭蘭周日（18日）離世，年僅39歲。有網傳消息稱，她是因新冠併發症猝死，留下一名7歲大的兒子。



內地京劇演員儲蘭蘭18日離世，年僅39歲。（網上圖片）

儲蘭蘭的母親周一（19日）發布訃告稱，儲蘭蘭12月18日凌晨1時因病搶救無效去世，「根據她生前遺願，也考慮當前疫情狀況，喪事從簡。」

北京戲曲藝術職業學院亦於同日布訃告表示，「遵照家屬意見，不在北京舉行追悼儀式，追思會時間另行通知。」

儲蘭蘭的去世在網絡引起關注，據了解，她一個月之前還曾露面演出。有網民在微博評論區問及「她是什麼原因去世的？」儲蘭蘭的友人回應「急病」二字，並無透露詳情。

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不過，儲蘭蘭的一名弟子公開哀悼指，「驚悉她因某流行性肺炎併發症香消玉殞，已魂歸故里，不忍將照片化為黑白，因為她的藝術生命是多彩的。」該名弟子隨後回應，「某流行性肺炎」為新冠變種病毒Omicron。

公開資料顯示，儲蘭蘭1983年5月出生於安徽金寨，畢業於中國戲曲學院，2005年她創作新京劇歌舞《霸王別姬》，從此正式走上新京劇的創作之路；2006年創作新京劇《對花歌》；2008年創作以奧運主題的新京劇《北京人都在忙》；2009年創作具有京劇風格的單曲《中國瓷》；2014年拍攝自導自演的京劇藝術影視新作《我住長江頭》；2015年發布新曲《西施別戀》。

儲蘭蘭生前還熱衷公益事業，今年還曾帶著7歲的兒子一起做公益，並透露她和團隊做的京劇公益課堂已經覆蓋了十多萬人，惠及上萬名鄉村兒童。