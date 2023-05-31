《三體》作者劉慈欣：早晚有一天　AI會取代科幻作家

小說家劉慈欣是目前中國最有影響力的科幻作家之一，其膾炙人口的作品《三體》，更獲Netflix選中製成影音作品。近日，他出席在北京召開的2023年中國科幻大會，談及人工智能（AI）將給科幻創作帶來哪些變化。他悲劇地表示，終有一天，科幻作家會被AI代替。



劉慈欣表示，早晚會有一天，AI可以代替科幻作家或其他作家。他認為，坊間常指出AI沒有人的靈魂、人的感受，但這不過是一個自我安慰，因人自己的靈魂、感受，也是很多神經元細胞連接成複雜系統後湧現出來的。未來，科幻作家不會徹底消失，但會淪為非主流，類似於目前的皮影戲，人類的科幻創作會一直存在，但不會成為那種一直受關注的主流內容。

中國科幻電影《流浪地球》亦改編自劉慈欣所著同名小說。（視覺中國）

談及當下科幻文學創作的衰落趨勢時，劉慈欣表示，科幻文學之所以衰落，是因為人類一直以來在科幻世界中描述的那些東西已經不再稀奇，而在比較原始的社會狀態下，人類才對技術有各種神奇的想像，進而創作出吸引人的科幻文學作品。

劉慈欣以往就曾就科技發展提出自己的見解，例如對於元宇宙（Metaverse），他便曾表示元宇宙是整個人類文明的一次「內捲」（過度競爭），最後將引導人類走向死路，朱克伯格的元宇宙不但不是未來，也不該是未來。他指，人類的未來不是走向星際文明，就是長期沉迷於虛擬世界，如果在走向太空文明之前就實現了高度逼真的虛擬世界，這將是一場災難。