元宇宙｜《三體》劉慈欣稱與毒品無異：人類將因此走向死路

日前Facebook將企業名稱改為Meta，引起外界對於元宇宙（Metaverse）的再度關注。著名科幻作品《三體》作家劉慈欣則警告，「無形世界」的生活與毒品沒有分別，元宇宙將引導人類走向死路一條。



根據內媒《北京日報》報道，創作《三體》、《流浪地球》等經典科幻作品的作家劉慈欣表示，元宇宙是整個人類文明的一次「內捲」（過度競爭），最後將引導人類走向死路，朱克伯格的元宇宙不但不是未來，也不該是未來。他指，人類的未來不是走向星際文明，就是長期沉迷於虛擬世界，如果在走向太空文明之前就實現了高度逼真的虛擬世界，這將是一場災難。

上月底互聯網巨頭Facebook改名Meta，優先發展元宇宙（metaverse）。圖為Facebook位於加州的總部換上新的公司名稱及標誌。（Getty Images）

在作品《時間移民》中，劉慈欣稱，這個時代的人們正在漸漸轉向無形世界，雖然可以在兩個世界都有一份大腦的副本，但無形世界的生活如毒品一樣，一旦經歷過那里的生活，誰也無法再回到有形世界里來。

近日，武漢大學哲學院教授蘇德超也在網上抨擊元宇宙，認為其無非是哲學家諾奇克提出的「快樂機器」。這種機器一旦和大腦相連，被連接者將無法區分機器製造的幻覺和真實生活的區別。如果沉迷於此，將是一場人生災難。

關於元宇宙的爭論未息，究竟元宇宙將開創人類文明的劃時代變革，亦或是帶來滅頂之災，其實無人能預測，但無論中外企業和民眾的反應都抱持高度期待。今年以來，元宇宙概念持續升溫，除了美國互聯網巨頭紛紛進入元宇宙市場，中國亦有此番熱潮，例如字節跳動近期接連收購了VR、晶片公司，意在為元宇宙佈局。

而天眼查顯示，近期騰訊、阿里、網易等巨頭也紛紛申請注冊了元宇宙相關商標，甚至創業失敗又靠直播帶貨翻紅的羅永浩，近日也表示將創業成立一家元宇宙領域公司。