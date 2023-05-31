安徽有動物園深夜遭強拆　多隻國家保護動物傷亡逾30鳥蛋受損報廢

安徽合肥有鳥類動物園上周四（25日）深夜被夷為平地，導致多隻國家級保護動物傷亡，更有30多個未敷出的鳥蛋因斷電而斷絕生機。涉事動物園園長回應指，當地相關部門曾稱動物園涉嫌違規經營，自己有進行關停處理，未料，一群不明身份的人仍在無書面通知的情況下強拆園區設施，目前已就此與相關部門溝通，希望得到補償。



死亡的一級保護動物白冠長尾雉。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，遭到強拆的動物園為成立於2019年的龍棲百鳥園，總佔地面積為180多畝，目前有19.5畝被拆除。龍棲百鳥園旅遊開發有限公司法人代表兼動物園園長鄭先生表示，目前百鳥園損失巨大，他正與相關部門溝通，希望能得到補償。

至於被強拆的原因，鄭先生介紹，當地有關部門今年4月表示，這塊土地目前的使用性質和審批情況不符，故此要求整改，「園內的國家一、二級野生保護動物拉到別的地方去要辦理行政許可，需要省市一級林業主管部門批准。這個批准需要一個流程，還要辦理相關的檢疫手續。」

鄭先生續指，未料25日深夜，一群不明身份的人開着挖掘機等機械將動物園大門以及很多建築物破壞，更導致日本領角鴞、長耳鴞等國家二級保護動物，以及一隻國家一級保護動物白冠長尾雉受驚死亡，包括33隻白冠長尾雉蛋在內的幾百隻鳥蛋亦因斷電「全部報廢」。

鄭先生質疑，進行強拆的人「說我們使用和申報的性質不符，但是應該給我一個書面的整改通知，直到現在，我也沒收到任何書面通知。」鄭先生提出訴求指，希望有關部門對損失進行賠償，亦希望國家級保護動物能受到妥善安置。

據了解，當地媒體曾多次報道棲百鳥園救治國家一級保護動物的事件，包括2020年12月，淮南市鳳臺縣森林警察大隊發現一隻類似老鷹的猛禽有嘔吐現象，參與救助的龍棲百鳥園工作人員鑑定發現，這是國家一級保護動物白尾海雕。2022年12月，岳西縣鷂落坪國家級自然保護區工作人員發現一隻受傷鶴類，後確認為國家一級保護動物白枕鶴。工作人員立即與縣、市林業部門、野生動物保護站聯繫，並立即前往保護區對受傷白枕鶴進行救助，同時還聯繫合肥市龍棲百鳥園救護站，派人來現場對其進行救治，並轉移至救護站。

而對於今次事件，合肥市肥東縣政府辦公室有工作人員表示，並不清楚此事；當地宣傳部及農業農村局亦均無具體回應。