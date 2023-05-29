動物MMA｜老虎BB以一敵二小黑熊畫面瘋傳　網民：不愧是百獸之王

撰文：聯合新聞網
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熊和老虎在野生世界中都屬於驍勇善戰的動物。

有網友就在微博上分享一段影片，是老虎寶寶單挑兩隻小黑熊，畫面一出讓網友忍不住笑說簡直像幼稚園裡的小朋友在打群架。

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影片中有隻老虎寶寶把一隻小黑熊撂倒在地上，另一隻小黑熊見狀也加入戰局，似乎是想幫同伴一把。

沒想到小老虎單手繼續把對手壓制在地上，另一隻虎掌往前揮舞更是把來助陣的小熊給嚇得跌坐在地上，一打二卻絲毫沒有敗下陣來。

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網友們笑說小老虎「兇惡」的樣子莫名可愛，畫面就像幼稚園小朋友在打架一樣：「大班欺負小班」、「這不是小貓咪和兩隻黑小狗嗎？」、「像小朋友玩鬧：打洗你」、「熊寶寶都站不穩就知道幫兄弟打架」。

也有人表示老虎寶寶小小年紀便能技壓群「熊」，不愧被稱作百獸之王。

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