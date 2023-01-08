重慶核酸企業網傳突裁員兼拖欠工資　工人砸廠與防暴警察激烈衝突

內地撤銷大部分防疫措施，令生產快測包、核酸檢測試劑等抗疫物資的公司陷入困境。昨日（7日）網傳重慶大渡口中元匯吉藥廠不經員工協商，直接裁員一萬多人，且拖欠工人的工資，近2萬工人上街遊行抗議，廠內的產品、機器被砸，有廠方相關負責人被打，當地警方調派大批警力到場，雙方爆發激烈衝突。



示威工人向警察投擲雜物，警察節節敗退（點圖放大）：

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據網傳消息及多段影片顯示，示威工人向警察投擲膠椅、膠箱等雜物，警察節節敗退。其中一段影片更顯示，全副武裝並持有盾牌的防暴警察也不敵示威工人，一直後退。

在示威過程中，工人高喊還錢。影片又顯示，工人一度扣押了藥廠一名高級管理人員作為人質，警察一直在人群中要人。此外，工人持著長棍等物件進入廠房打砸產品及機器。在示威現場，疑似有一輛汽車被點燃。

工人扣押藥廠高管、打砸產品及機器等（點圖放大）：

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影片顯示，入夜後氣温急降，工人們生火取暖，據稱焚燒的是藥廠生產的新冠快測包的盒子。

有消息稱，有中介公司向被裁員工支付6000元（人民幣，下同），有員工領到工資後離開。但也有中介公司只給2000元，員工不願意接受，繼續與廠方僵持。

根據中元匯吉官網介紹，該公司是一家從事體外診斷試劑及儀器研發、生產的企業。中元匯吉現設有超過10萬平米的生產廠房，擁有試劑和儀器19條生產線。目前年產能可達試劑30億人份，儀器35000台。中元匯吉的產品中，包括病毒核酸檢測試劑盒、全自動核酸提取儀等。