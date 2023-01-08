重慶核酸企業網傳突裁員兼拖欠工資　工人砸廠與防暴警察激烈衝突

撰文：許祺安
出版：更新：

內地撤銷大部分防疫措施，令生產快測包、核酸檢測試劑等抗疫物資的公司陷入困境。昨日（7日）網傳重慶大渡口中元匯吉藥廠不經員工協商，直接裁員一萬多人，且拖欠工人的工資，近2萬工人上街遊行抗議，廠內的產品、機器被砸，有廠方相關負責人被打，當地警方調派大批警力到場，雙方爆發激烈衝突。

示威工人向警察投擲雜物，警察節節敗退（點圖放大）：

+7

據網傳消息及多段影片顯示，示威工人向警察投擲膠椅、膠箱等雜物，警察節節敗退。其中一段影片更顯示，全副武裝並持有盾牌的防暴警察也不敵示威工人，一直後退。

在示威過程中，工人高喊還錢。影片又顯示，工人一度扣押了藥廠一名高級管理人員作為人質，警察一直在人群中要人。此外，工人持著長棍等物件進入廠房打砸產品及機器。在示威現場，疑似有一輛汽車被點燃。

工人扣押藥廠高管、打砸產品及機器等（點圖放大）：

+7

影片顯示，入夜後氣温急降，工人們生火取暖，據稱焚燒的是藥廠生產的新冠快測包的盒子。

有消息稱，有中介公司向被裁員工支付6000元（人民幣，下同），有員工領到工資後離開。但也有中介公司只給2000元，員工不願意接受，繼續與廠方僵持。

根據中元匯吉官網介紹，該公司是一家從事體外診斷試劑及儀器研發、生產的企業。中元匯吉現設有超過10萬平米的生產廠房，擁有試劑和儀器19條生產線。目前年產能可達試劑30億人份，儀器35000台。中元匯吉的產品中，包括病毒核酸檢測試劑盒、全自動核酸提取儀等。

傳5省6大學爆發示威　醫科生要求同工同酬　不滿染疫被扣薪金Tesla國產車大降價引激烈維權　車主闖成都門店搶禮品毀電動小車武漢大學數百學生冒雨示威要求返鄉　高呼「過程公開，信息透明」
重慶
中國疫情