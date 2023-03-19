員工每月須跑步20次或讀書與工資績效掛鉤　公司「上進文化」惹議

在招聘時，不少公司都要應聘者符合特定要求，例如有相關工作經驗、技能等，但有網民爆料稱，應聘公司的人事部告知她入職後要晨跑和讀書，其中晨跑每月要打卡20次，每次3公里。



3月16日，該名女網民通過求職App在線應聘廣東廣州一家公司的職位。在與人事部職員溝通的過程中，對方告知她公司有獨具特色的讀書和跑步文化，希望每名入職者都能堅持讀書和跑步的習慣。

人事部職員介紹，讀書、跑步需要雙打卡，每月至少累計晨跑20天，每次3公里，工作日需要在上班前完成打卡，週末可以推遲至上午10點前完成，不限地點和配速。讀書則不限書籍，不限時間和地點。

最終，該網民直接在線回覆人事部職員稱：「起得比雞還早，這個文化不太適合我。」

人事部職員介紹，公司有獨具特色的讀書和跑步文化。（極目新聞）

該網民介紹，自己面試的是一家教育公司的新媒體內容運營崗位，月薪為7000至10000元，有雙休（周六、日休假）和五險一金（養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險、住房公積金）。因未能接受公司文化，她拒絕面試。

《極目新聞》報道，該公司的工作人員透露，跑步制度實行已久，員工要按照要求在公司App上打卡，每個月公司都會統計。讀書和跑步可以二選一，要求每個月打卡20次。若打卡次數不夠，績效分數可能不會拿高分，進而影響該月工資績效。

人事部負責人介紹，公司主營業務是學歷教育，希望工作人員能有好的精神面貌進而影響學員，要求職員讀書和跑步是公司主打的上進文化的一部分。

該負責人稱，不要求員工跑得有多快，也不要求跑得有多遠，主要是希望養成自律的好習慣。對於跑步或讀書是否和員工績效掛鉤一事，該負責人表示，只有按要求完成打卡，該項考核才能取得滿分。

負責人還表示，跑步和讀書的要求是從上而下推動，公司領導層也會遵從而且還要帶頭做，「我關注到了網友發的應聘經歷一事，其實我們也是想通過這個要求找到一些認同公司文化，能志同道合的人」。

網民睇法：

所謂的企業文化，其實是老闆自己在解惑中年危機嗎？



不要浪費別人非上班時間，要跑就放在上班時間內



這家企業可能在招運動員吧



跑步要算績效，就問出事了算工傷嗎？



其實我覺得這是找一個藉口扣錢吧



哈哈哈哈，這都不算離譜的，還有公司員工BMI超標，BMI超過23.9考核KPI的呢！



可以用獎勵激勵大家去晨跑，但是別拿晨跑來威脅扣績效。既要宣揚自己的文化又捨不得多出點肉，啥都在員工身上薅，果真是資本家。



既然是上班前完成，我想知道幾點上班，如果是十點上班，我覺著還可以。如果是八點或者九點上班，那就不合理了



我覺得挺好的，這樣上班就更有精神了，這樣也可以早睡早起，很多年輕人熬夜壓著時間打卡上班，來到公司還是迷迷糊糊

