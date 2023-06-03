內地第二座迪士尼有望落戶武漢？消息指已初步洽談　官方：假新聞

內地一直盛傳要繼上海之後再引進一座迪士尼樂園，選址問題引起輿論熱議，早前四川成都更傳將迎來迪士尼樂園入駐，且有關部門已經「預留了地塊」，惟事後已被官方澄清。周六（3日），有消息指出，武漢市蔡甸區表示，目前迪士尼項目由上級部門接洽，武漢市商務局剛剛與迪士尼展開初步洽談，顯示迪士尼有望落戶這一中部大城市。然而上海迪士尼度假區高層表示，這是假新聞，令許多熱切期盼的網民再一次失望。



多家內媒周六上午報道指出，近日，有網民詢問武漢市相關部門，能否引進迪士尼樂園。對此武漢市蔡甸區回應稱，目前迪士尼項目由上級部門接洽，武漢市商務局剛剛與迪士尼展開初步洽談，努力推動達成項目落戶意向，目標選址區域包括蔡甸、黃陂等區，蔡甸區後續會積極關注項目接洽進展，努力向上級部門爭取洽談機會。

武漢迪士尼樂園一旦成事，將成為繼上海以後內地第二座迪士尼樂園，也是繼香港、上海後的中國第三座迪士尼樂園。因此消息一出，隨即引起輿論關注。然而，上海迪士尼度假區公共事務與傳訊副總裁Murray King（王凱）表示，這是假新聞。上海迪士尼官方客服也表示：「我們已經闢謠了，不會去武漢建迪士尼。」

內地網民向來關注「第二座迪士尼」的問題，5月中旬，部分自媒體曾發布信息稱，成都市龍泉驛區將在不久的將來正式引入迪士尼，當地有關部門已經「預留了地塊」。一眾地產自媒體還就迪士尼項目落地建設的成本、對當地房價的影響以及未來發展前景等問題討論起來，甚至「迪士尼概念樓盤」亦被一一選出。而再早些時候的4月底，亦有消息稱「迪士尼海洋樂園落戶天津」、「將建在天津濱海新區的中新生態城」等。

雖然上述消息最後皆被澄清為不實，令民眾大失所望，但無阻一眾網民繼續就選址問題爭辯一番。武漢市曾被許多人提出是「第二座迪士尼」的一個選擇，原因是當地缺乏好的遊樂園，有大片地可以使用，且作為「九省通衢」，地理位置優越，能幅射多個省份，「到時候哪個地方的人過去都方便」。不過也有網民認為武漢離上海較近，比起中部，還是南北方各建一個更好。