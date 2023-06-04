神舟十五號3名航天員回地球第一頓早餐曝光　誰點豬肉大蔥餃子？

神舟十五號航天員乘組周日（4日）乘坐載人飛船返回內蒙古東風着陸場。在早上7時許，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員全部安全順利出艙，健康狀態良好。官方宣布神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功。



3名航天員返回地球後會在醫監醫救車上吃到他們返回地球的第一頓飯。央視的報道更曝光了3人不同的餐單。



3名航天員出艙情況（點圖放大）：

+ 4

央視報道指，來自江蘇崑山的指令長費俊龍，早餐是一碗雞湯麵，還要兩個煎雞蛋和一份青菜。

來自江西宜黃的鄧清明，早餐選了撫州米粉，又點了一份豬肉大蔥餃子。

而來自湖南漢壽的張陸，則選擇了常德米粉和漢壽玉臂藕。

據早前報道，在4日早上約6時10分，神舟十五號載人飛船推進艙與返回艙成功分離，返回艙即將進入大氣層。約6時21分，神舟十五號飛船返回艙主傘打開，即將著陸東風著陸場。約6時33分，神舟十五號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。

至約近7時，經現場醫監醫保人員確認，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員身體狀態良好，官方宣布神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功。其後3名航天員全部安全順利出艙，健康狀態良好。

指令長費俊龍連說三個「很好」：「我們三個人感覺都很好，狀態很好，身體很好！」

神舟十五號載人飛船返回地球過程（點圖放大）：

神舟十五號航天員乘組於6月4日乘坐神舟十五號載人飛船返回內蒙古東風着陸場，圖為3人在返回艙內情況。（直播截圖）