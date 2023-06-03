3300秒！中國載人登月火箭主力發動機創新紀錄

據中國航太科技集團六院微信公眾號6月2日消息，近日，航太科技集團六院研製的中國載人登月火箭主力發動機，130噸級泵後擺液氧煤油發動機，完成上台後的第六次試車，試車取得圓滿成功。發動機累計試車時長達到3300秒，再次創造中國百噸級發動機單台試車新紀錄。



該台發動機是進入研製交付並行階段後的第一台研製產品，肩負著產品技術狀態固化後的首次壽命極限摸底考核任務。地面極限摸底是暴露產品薄弱環節的必要及最重要的技術途徑，也是驗證產品工作可靠性的最有效措施。為控制風險，研製團隊開展了充分的風險識別，提前規劃前置試驗釋放風險，並制定了周密完備的預案，保障試車順利。

該發動機是中國未來載人登月火箭的主力發動機，需要具備更高的綜合性能及可靠性。130噸級泵後擺發動機在半年內再次刷新最長試車記錄，發動機工作時長超10餘倍任務時間，再次驗證了其工作可靠性。

此前，在5月29日舉行的神舟十六號載人飛行任務新聞發布會上，中國載人航太工程新聞發言人、載人航太工程辦公室副主任林西強介紹了中國載人航太工程下一步的發展計畫，明確表示總的目標是2030年前實現中國人首次登陸月球。

中國近年積極推進太空探索大計，除了打造自己的太空站，還在部署派人登陸月球與探索火星。(資料圖片)

在新聞發布會上，林西強透露，近期，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，總的目標是：2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、采、研、回」等多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力，將推動載人航太技術由近地走向深空的跨越式發展，深化人類對月球和太陽系起源與演化的認識，為月球科學的發展貢獻中國智慧。

「針對這一目標，中國載人航太工程辦公室在前期關鍵技術攻關及方案論證的基礎上，已全面啟動部署研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。後續，我們將強化科學管理，強化競爭擇優，強化開放合作，扎實推進各項研製建設工作，確保如期實現中國人登陸月球的目標。」林西強稱。

此前，嫦娥五號探測器完成月球表面自動採樣。（國家航天局）

此外，林西強還介紹說，目前中國空間站進入為期十年以上的應用與發展階段。為進一步提升工程近地軌道綜合能力和技術水準，我們將統籌載人月球探測任務，研製可重複使用的新一代近地載人運載火箭和新一代近地載人飛船。為進一步降低空間站上行貨物運輸成本，增強上行貨物運輸的靈活性，我們已面向全社會發佈徵集空間站低成本貨物運輸系統總體方案公告，後續將擇優開展低成本貨物運輸系統研製及飛行驗證。

5月30日，中國載人航太工程辦公室主任助理季啟明在接受《央視新聞》採訪時表示，「要實現在2030年前中國太空人登陸月球，現在時間已經很緊了，後續的任務很重，但是有前期中國航太各方面的技術基礎，經過工程全線的奮力拼搏，我認為我們還是有條件、有信心去完成這個偉大目標的。當前我們已經完成了登月任務相關飛行器的關鍵技術攻關和方案研製，也完成了登月總體方案的論證和編制。 」

季啟明指出，未來7年，他們將分三個階段進行：「第一階段要完成各項研製和建設任務。包括要完成新一代載人運載火箭、新一代載人飛船、登月的月面著陸器，還包括登月服、載人月球車等飛行產品的研製，還要補充建設文昌航太發射場以及測控通信著陸場等相關地面設備設施。第二階段要進入無人飛行驗證階段，這個階段如果任務順利，我們將進入到第三階段，就是載人登月的飛行階段。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

