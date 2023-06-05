上海迪士尼開園7年第4次漲價　6.23全線門票價格上調最高799元

6月23日起，上海迪士尼樂園全線門票價格上調，其中特別高峰日的門票價格將從769元（人民幣，下同）漲至799元。



去年12月，迪士尼公布，為了應對新產品開發、成本上升等價格影響因素，將在2023年6月23日，調整上海迪士尼樂園全線門票價格。本次是自2016年開園以來，上海迪士尼門票價格第4次上調。

上海迪士尼已經歷了數次票價調整。開園之初，上海迪士尼實行兩級定價體系，平日門票 370元、高峰門票499元；2018年6月起，上海迪士尼樂園新增假期高峰日門票，實行三級定價體系直至2020年。

2020年6月6日起，上海迪士尼樂園將三級票價結構調整為四級，分別為常規日門票、特別常規日門票、高峰日門票、特別高峰日門票，票價分別為399元、499元、599元以及699元。

上海迪士尼現行票價是從2022年1月9日起開始執行，目前常規日門票價格為435元；特別常規日門票價格為545元；高峰日門票價格為659元；特別高峰日門票價格為769元。

本月23日，上海迪士尼將迎來第4次漲價。目前，迪士尼官方網站以及各商旅平台均已調整價格，常規日、特別常規日、高峰日、特別高峰日分別漲至475元、599元、719元以及799元，較現時票價上漲30元到60元不等。

上海迪士尼官方網站顯示，6月23日的票價為719元，比同樣是高峰日的6月22日的票價貴60元。

數據顯示，過去50年間，迪士尼世界和迪士尼主題公園的價格增長了3871%，攀升將近 40倍。值得一提的是，今年3月，華特迪士尼公司CEO 艾格（Robert Allen Iger）承認，迪士尼樂園門票漲價可能「過於激進」。

艾格表示，「為了實現利潤增長，我們在一些定價上可能有點過於激進了」，雖然可以繼續發展相關業務，但定價方面需要更為明智，以保持迪士尼的品牌價值。艾格還暗示迪士尼可能進一步漲價，並開始向競爭對手授權使用其流媒體內容。