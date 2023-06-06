真硬菜！夜市現爆炒鵝卵石　竟是湖北地道菜「嗍丟」　吃法驚人

近年來，各種網紅食物層出不窮。繼「吃土」、「吃水泥」後，在長沙夜市中，又出現了「吃鵝卵石」。不過，這道菜其實是湖北恩施的地道菜，名為「嗍丟」。



近日，有網民表示，在逛長沙揚帆夜市時發現了一種很有意思的小吃——爆炒鵝卵石。短影片顯示，炒鍋中有許多小鵝卵石，老闆拿著工具不斷翻炒。

老闆介紹，這道爆炒鵝卵石其實是湖北恩施的地道菜，名為「嗍丟」，意思是「吮吸一下就吐出來」，鵝卵石並不能真的吃下去。製作過程是先用熱油將鵝卵石炒熱，再放乾辣椒、大蒜、迷迭香、洋蔥、木耳等調料食物一起翻炒，不一會便可出鍋打包帶走。

老闆表示，在湖北當地，這道菜主要用來下酒，「喝酒的人有多少，吃這個的就有多少。」吃完可以把石頭帶回去做紀念，也可以繼續炒來吃，售價為16元人民幣一份。

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據湖北省恩施土家族苗族自治州餐飲協會相關負責人介紹，以前，當地人把河裏的鵝卵石撈起來，洗乾淨後放點調料，放點油等，「炒了以後用來下酒的，嗍一下就丟一下。」

網民點睇：

就是直接吃調料唄？



老闆每天去河邊進貨



土著表示沒見過



就像吃小龍蝦那樣嗎



牙齒會不會磕掉？



這個一道有各種口味的石頭菜



奇怪的菜譜又增加了

