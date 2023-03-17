內地網紅實測「貧困老婦一個月農保金能買多少食物」？帳號遭封禁

內地知名的影音平台「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）一名「Up主」（影片製作者）戶晨風因拍攝「100元（人民幣）能在超市買什麼？」而吸引許多粉絲，日前他上傳標題為《隨機找老年人購物，我來買單》的5分鐘影片，遇上一名78歲貧困老婦透露每個月僅依賴107元（人民幣，下同）的農保金過活，戶晨風並與她一同在超市購物並買單，影片上傳後引發熱議，戶晨風的B站、抖音帳號後遭到全網封禁。



影片中的老婦表示，自己來自四川南充，已經78歲，與兒子前來成都找工作，兒子是工程師但自臘月開始都沒有找到工作。老婦生活貧困，每個月農保僅107元，此前還透過當保姆和作傢俱等方式賺錢，老婦透露，「以前一個月有300多元(人民幣)，現在只能依賴農保金，並無另外的養老津貼。」，在講述生活情況時老婦更一度落淚。

戶晨風當場表示，願意幫老婦買單，金額就訂在老婦每個月的農保金107元。兩人前往超商購物，老婦一開始只想買大米、麵粉，在戶晨風堅持下買了豬肉、雞蛋，共花費127.88元，全部由戶晨風買單。

戶晨風《隨機找老年人購物，我來買單》：

影片引發關於農村老人養老金的討論，自媒體「成都客」發布《B站不相信眼淚：媽媽的養老金又漲了》一文指出，農村的老人多是依賴子女，他們的養老金確實如影片所述，是依賴農村的保險，無法跟大城市的養老金比較，他表示，「這位南充老婆婆樸實的講述，其實已經充分表達了農村老人的處境：自己一無所有，只能依靠兒子，而兒子也比較困難了。」

他更表示，自己在河南老家的媽媽，一年養老金僅240元，「但她很滿意。因為這已經比過去漲了不少。」

該影片在上傳一日後被封禁也引發輿論討論，戶晨風此前所有的影片也都被下架。有網民批評，「尖銳的諷刺是不被允許的，溫和的批判也是不能接受的」、「沒有任何違禁內容，只是把大多數人的真實生活展現出來，就被封號了」。

戶晨風隨後也用另外的帳號在抖音表示，不知道自己的視頻為何被封禁，所有相關影片也被下架。但他強調，自己的影片對得起自己受過的教育和自己的良心，也對得起看視頻的觀眾。

中央網信辦：整治哄騙老人擺拍視頻

有網民認為，中央網信辦整治行動是戶晨風帳號被封的原因。3月12日下午，中央網信辦組織宣布開展「清朗·從嚴整治自媒體『亂象』」專項行動，行動強調要針對「自媒體」造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等突出問題，堅決打擊，從嚴處置，營造清朗網路空間。

整治行動提到，要從嚴整治「自媒體」利用弱勢群體進行流量變現。一是哄騙、利誘老年人擺拍視訊、開設直播，騙取網民點贊、打賞、捐贈等。二是欺騙、引誘殘障人士，通過賣慘、惡搞、虐待等違法失德方式博取流量。三是罔顧未成年人身心健康，利用未成年人牟利。

整治行動也強調，要從嚴整治「自媒體」蹭炒熱點吸粉引流；從嚴整治「自媒體」造熱點博流量，包括在重大案事件發生後以惡意揣測、散播陰謀論、關聯集納等方式挑動公眾情緒、製造次生輿情。

值得一提的是，2022年內地抖音網紅「徐州一修哥」到徐州豐縣，意外揭露徐州豐縣八孩母（鐵鍊女）事件，他的帳號也在「鐵鍊女」事件輿論發酵後，遭到抖音封禁，粉絲瞬間歸零。不過近日徐州一修哥似乎又在抖音重新開始。