杭州千島湖翻船致多人落水　28歲男遊客隔日被撈起已身亡

近期，網傳6名遊客在杭州千島湖遊玩時，「網紅飛魚」項目翻船導致船上所有遊客落水，一人失聯。據千島湖歡樂水世界公眾號通報，事發在6月3日下午3點40分。



其中1名落水被救起的遊客稱，他們玩「飛魚」項目時翻船了，都掉進了水里，有1個落水游客沒有被救上岸，當時已有消防員、民警趕到現場，有救援人員在湖面搜救直到深夜，4日下午1時左右，她看到救援人員還在搜救。

據通報，落水身亡的遊客為福建籍陳某輝，經查看監控錄像發現，其下湖時有穿戴救生衣。水警、港航執法大隊及救援隊救援人員現場搜救，4日14時03分，失蹤遊客被打撈出水，確認已無生命體徵。

據《極目新聞》報道，死亡男遊客今年28歲，是家中獨子，正準備年底結婚。此次到千島湖為參加公司團建，公司老闆發現其落水後第一時間跳下水救人，但相距50多米，且當日湖水浪大陳某輝的救生衣也被沖走，因此沒能及時將其救起。其父母已趕至當地殯儀館。

從杭州千島湖「網紅飛魚」項目的相關影片可見，前面的摩托艇速度十分快，被拖曳在後部的橡皮艇頭部會翹起甚至接近垂直。目前，杭州千島湖歡樂水世界所有水上項目停業整頓。具體事故原因正在調查中。