業主購同層42套房砸牆打通欲做娛樂場所　住戶心慌：樓塌了怎麼辦

近日，廣東肇慶有業主在某大樓二層購入42套房，計劃將樓內所有牆體全部打通，裝修成娛樂場所，引發樓內其他住戶擔憂。有住戶表示，二樓以上許多住宅牆壁都出現裂縫。目前，相關部門已責令施工單位停工整改，並進行安全性鑒定。



據廣東台今日關注官方微博，該打通牆體樓層以上，還有300餘住戶。他們到現場查看情況，許多牆體、柱子被截斷，鋼筋水泥裸露，許多碎石未處理。

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有住戶表示，二樓以上多個住宅的牆壁都出現裂縫。有住戶稱：「這是11層的大樓，（二樓）就靠就靠幾個柱子支撐，萬一這樓塌了，我們人怎麼辦！」

據廣東廣播電視台荔枝網，該小區物業公司四會分公司物業經理何志堅受訪時稱，曾有人到物業中心溝通過此事，但說的是人工拆除而非機械拆除，「確實是疏忽管理，沒有見到起重機吊挖掘機到二樓施工。」

據悉，涉事二層面積約為1800平方米，目前施工隊拆除面積約三分之一。目前，該工程還沒有辦理任何施工手續。相關部門已下發違章裝修整改告知單，責令其停工整改。相關部門正對該建築進行安全性鑑定。

網民點睇：

這回應該能賠的起，畢竟一下買了42套房



？怎麼能在住宅樓裡建娛樂場所



直接把上面300多戶都買了，別人搬家



還敢頂風而上，服，業主和施工者不坐牢？



二層？那已經是危房了



可怕，有沒有考慮過別人房子都面臨問題了，自私鬼



這種住宅改商用可以嗎？應該不可以吧？

