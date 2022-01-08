海南海花島樓房被勒令拆除　不要讓企業為官員的瀆職買單

日前，一份由海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書顯示，儋州市海花島2號島2-14-1地塊建設的39棟樓（總建築面積約為43.5萬平方米，總套數為2,839套，其中住宅2,716套、商鋪123套），因項目違法取得的規劃許可證已被撤銷，現責令相關開發商限期10日內拆除。如逾期不拆除，執法局將依法組織拆除。



看着建設很好的39棟樓要被拆除，很多網友發出感嘆，「建也花錢，拆也花錢，來回折騰血汗錢！」「『違規批建』，誰違的規？誰批的建？一個拆字，拿國家、企業、人民的財產當兒戲，海南省值得檢討。」「最討厭這種建了拆的事情，而且沒有任何相關責任人被處罰，浪費資源，浪費人財物力，是最大的犯罪。」

果然，民眾的眼睛是雪亮的。這種建好再拆的神奇執法操作，讓企業、民眾為官員的胡亂作為買單，確實讓很多人無法接受。中國真的如此富裕，可以輕鬆、隨意的讓幾十億、上百億的資金「打水漂」嗎？海南省儋州市官員的一念之間，就可以摧毀很多企業和工作人員數年的辛苦建設，豈有此理？

規劃許可證想給就給，想撤銷就撤銷，政策如此兒戲，中國企業該何去何從？中國未來要怎樣建設發展？政府政策的朝令夕改，將嚴重打擊中國企業家和民眾的發展信心，十分不利於已經進入下降期的中國經濟的持續振興。

既然企業建設已經獲得當地政府的批准，那麼企業就不應該為官員的違規審批負責，該負責的是違法違規的官員。加強對違法違規官員的處理，讓相關公務人員不敢再進行違法違規審批，才能從根本上杜絕未來違法違規建設的出現。只注重處理無權無勢的企業，讓企業為瀆職的官員買單，那麼未來還會有更多的官員進行違規審批。

由政策改變引起的問題，不應該由企業買單。圖為2022年1月5日，實拍海南儋州海花島被責令限期拆除建築。（人民視覺）

要知道，負責審批的官員是類似事件的根本所在，要從根本上解決問題，中國應該加大對違規官員的查處，而不是針對企業。海南儋州市只責令恒大開發商拆除39棟樓，卻未說明違規審批的根源問題，這顯然是避重就輕，不但不能解決問題，反而會製造更多、更大的問題，讓不少中國民眾陷入煩惱。要知道有些住房已經賣給消費者，他們的權益怎麼維護？

2017年中國中央環保督察組開始進行嚴厲的環保督察，結果海南不少填海造島工程被迫停工、被迫拆除。海花島由合法合規變成違法違規，也是由2017年的環保督察開始的。但海花島工程在2009年就已經開始，它已經取得各種審批手續，2017年的環保督察有必要上溯過往，給海花島挑毛病嗎？

「法不及過往」是基本的常識，中國查處腐敗問題也是主要針對中共十八大後「不收斂不收手」者，既然中國在2017年開始嚴厲的環保督察，它完全可以以2017年某月某日為界，讓此日期之前已經審批的工程正常進行，將此日期之後的申請工程嚴格審查審批，避免再出現環保問題，這是最合理的做法，也是對企業、對民眾、對國家最有利的做法。

糟糕的是，中國的很多官員毫無擔當，不敢作為，只會向中央溜鬚拍馬、歌功頌德，完全缺乏解決問題的誠意和能力，只會將自身的問題推到中國企業和中國民眾頭上，而中國的企業和民眾又完全缺乏與政府抗衡的權利，其結果就是無數中國企業和民眾的利益被公權力侵蝕，中國發展進入巨大的不確定性之中。

政策朝令夕改，政府今天說你合法合規，明天又說你違法違規，中國企業該如何發展，何去何從？打着環保的旗號給中國發展製造障礙，給中國企業製造難題，正在成為值得中國政府好好研究的新課題。中國權力者應該明白的是，環保是為了讓中國更好的發展，而不是要折騰中國企業，給中國發展製造絆腳石，給中國民眾製造生活困擾。