江蘇小學曝1000萬「天價」經費修校門已獲批　官方：只是粗略匡算

江蘇南通通州區一間小學近日被曝出用「天價」修校門，修繕經費竟高達1000萬元人民幣，甚至已通過當地審批，引起輿論熱議，有網民諷刺道「南天門都不敢這麼報價」。周一（5日），南通市通州區行政審批局一位工作人員回應稱，該項目還未正式立項，而1000萬元只是前期匡算金額而已。



涉事學校為金樂小學，5月26日，南通市通州區行政審批局公開發布《區行政審批局關於金樂小學提升改造工程項目建議書的批覆》，表示原則同意單位開展金樂小學提升改造工程的前期工作。據介紹，金樂小學提升改造工程項目建設地點為通州區康富路與金樂路交叉口西北角，主要建設內容包括學校大門口鋪裝拆除新建，電動門處新建一排雨水邊溝；學校大門口東側圍牆拆除新建以適應改造後的康富路人行道標高，圍牆共計長約70米；學校東側西現狀出入口封閉，在大門東側新增出入口及傳達室等。

項目總投資匡算1000萬元。 （南通市通州區人民政府官網）

項目總投資匡算1000萬元，資金來源為區財政，不過價格隨即引起輿論質疑。對此，南通市通州區行政審批局工作人員回應稱，該批覆只是前期的手續材料，只有審批完項目研究可行性報告才算完成立項，且有關資金也只是匡算。之所以是這價格，他表示，按照政府投資的要求，匡算要把所有可能的因素和涉及的資金考慮在內，故才會稍微匡大一點。之後還有估算階段，資金在考慮到工程、資金和技術上的可行性等後會逐步收縮。待最終審批環節，資金根據具體的工程量會繼續收縮，「一般是概算金額小於估算金額，估算金額小於匡算金額」。

該工作人員還提到，部分建設內容並沒有在批覆中列明，例如雨污管道的鋪設、接管工程等，由於康復路和金樂路交叉，兩條路的污水管網等要匯到一條主路上，而且學校內部的雨水、污水排放，也要和外面的主管道接管，涉及的建設內容比較細。

網民點睇：

一大堆的事情，這麼多人去做，一千萬？小工程！

難道是錢太多了，花不完？

蛋糕只能做得超級大，不然無法應付那麼多下叉子的！

讓學生的土豪爸爸來免費捐贈一個大門得了

很多外國著名的大學，沒有圍牆，沒有大門，開放式，這有什麼不好？為什麼要如此的浪費！

一千萬你看著很多，在這些人眼裡就是個數字，一個小小的「目標」都算不上，就是個開胃菜！

