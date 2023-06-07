網購店主收表演服退貨幾乎被汗味熏暈　7天無理由退貨想退就退？

內地網購平台上，大部分商家都會提供「七天無理由退貨」的服務。然而，不少網店店主反映六一兒童節過後表演服裝被大量退貨，打開包裹瞬間傳來汗臭味，「幾乎被熏暈」。



廣州有網店店主反映，兒童節過後表演服裝被大量退貨，衣服全部被穿過，打開包裹的一瞬間傳來汗臭味，有衣服甚至沾上疑似唇膏印。店主對此表示無奈，直言「電商太難做了」，甚至萌生轉行的想法。

無獨有偶，近日再有網店老闆發文反映，5月30日收到山西工商學院學生的大批量退貨，「穿過的，洗過的，皺皺巴巴，汗氣味，嚴重影響二次銷售，當下很生氣」。他嘗試聯繫退貨的學生及學校，均未果。

老闆稱，總共有43張來自該學院的訂單，但只有3名買家沒有申請退款。幸好，他成功聯繫上一名沒有退貨的買家，對方更答應幫忙聯繫其他學生。同晚，該名買家協助老闆追回相關退款並替其他學生道歉。老闆答應刪除相關文章，並將衣服免郵發回。

「七天無理由退貨」指消費者自收到商品之日起7日內可以無理由退貨，保障消費者在網絡交易中的「後悔權」，但並非所有商品都可以七天無理由退貨。

2017年3月15日實施的《網絡購買商品七日無理由退貨暫行辦法》規定，下列性質的商品經消費者在購買時確認，可以不適用七日無理由退貨規定：拆封後易影響人身安全或者生命健康的商品，或者拆封後易導致商品品質發生改變的商品；一經激活或者試用後價值貶損較大的商品；銷售時已明示的臨近保質期的商品、有瑕疵的商品。

根據《辦法》，消費者退回的商品應當完好，即商品能夠保持原有品質、功能，商品本身、配件、商標標識齊全，而超出查驗和確認商品品質、功能需要而使用商品，導致商品價值貶損較大的，視為商品不完好。