林襄網售「纖體產品」被踢爆為普通食品　涉違法可罰400萬台幣

中華職棒啦啦隊「樂天女孩」人氣成員林襄，因長相甜美以及火辣身材被譽為新一代啦啦隊「戀愛系女神」，坐擁百萬粉絲的她近日與同門師妹雅涵和霖霖飛往日本玩，讓當地粉絲直呼「太可愛了！」不過，林襄卻因蝦皮賣場販售食品惹出爭議，其中標榜瘦身功效的健康食品恐怕已觸犯法規，對此其經紀人也緊急做出回應。



根據台媒《鏡週刊》報道，有民眾投訴林襄在蝦皮賣場販售一款名為「爆纖錠」的瘦身產品，售價是台幣740元至1480元之間（約港幣190元至380元），而她本人也是該食品的品牌總監。值得關注的是，該產品並未標上台灣「小綠人」健康食品標章，因此不得宣傳「瘦身」療效，但產品介紹資訊欄卻清楚寫下吃法和數量。

此外，台北市衛生局食藥科科長陳怡婷也親自檢視林襄蝦皮賣場，她表示標榜瘦身的「爆纖錠」只是一般食品，所以林襄可能已觸犯食安法第28條法規，「食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」，恐怕會面臨台幣4萬至400萬元罰款。她接着補充，若經調查證實屬實且林襄為初犯，或許只會罰款台幣4萬元。

對此，林襄經紀人也隨即回應，「對於法規常識不足，以後會更加注意」。

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