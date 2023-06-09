韶關逾200年歷史文物古橋坍塌致2人落水　曾被鑑定為危橋後修繕

廣東韶關雄州街道郊區水西橋部分橋面周四（8日）晚上7時多發生坍塌，導致2人從橋上落水，其中1人已被救起並送醫院，現正留院觀察，無生命危險，另1人仍在全力搜救中，坍塌的具體原因正在進一步調查中。



公開資料顯示，水西橋位於市郊水西村，古稱為萬年橋。建於明萬曆年間，清嘉慶十二年（1807年）重修。為七墩八孔石築平橋。

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報道指，2021年，南雄市文化廣電旅遊體育局曾在政府官方網站稱，水西橋為廣東省文物保護單位，因年久失修，經有關部門鑑定為危橋。為保護好南雄市珍貴的文物資源，該局組織對水西橋進行修繕，工程由下屬事業單位南雄市博物館擔任業主，並通過公開招投標選取具有相應文物修繕資質的施工單位。現時工程已全面完工，修繕方案已通過省級文物專家評審。

修繕工程按照文物保護的最小干預原則，對橋面盡量使用原有石板，僅更換受損嚴重部分而非全面更換。考慮到現有橋面、橋樑承重問題，且兼顧過往行人安全問題，設計單位選用材質堅固但較輕的金屬欄杆，在安裝過程中對橋體破壞達到最小。該局還組織對水西橋修繕工程進行驗收，並按照相關程序上報省級文物行政主管部門。