3D重現內蒙古煤礦坍塌瞬間：巨石從20層樓湧向坑底，30秒埋50多人

2月22日13時左右，內蒙古阿拉善左旗一露天煤礦發生了大面積坍塌。官方通報，截至23日22時30分，事故已造成6人遇難、6人受傷、47人失聯。



《新京報》透過3D動畫技術重現當時發生了什麼，坍塌現場什麼樣？影片可以看到，巨量的石塊混著土方，從180米、超過20層樓高的山頂洪流般湧向坑底，30多秒後，超50人沒來得及撤離，被埋在了下面。



《新京報》透過3D動畫技術重現內蒙古煤礦坍塌瞬間：



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被堵在坑底的司機

2月22日13時11分，內蒙古阿拉善左旗新井煤業礦坑旁山體已經出現了坍塌的徵兆。CCTV記錄下了可怕的一幕：沙塵飄向山體上方，各路車輛拼了命想駛出礦坑，但多數還是被堵在了山路岔口。上方山體洪流般湧向坑底，30多秒後，那些未及撤離的車輛被埋在了下面。

露天煤礦坍塌時揚起大量塵土。

《北京青年報》專訪安全員馬平，他當時正在坑口指揮車輛，發現山坡上在「掉渣」，剛在對講機裡喊了句「所有車輛撤離」，就被坍塌的土石拍倒了，「滾了三四個來回」，最後落到隔壁的礦坑裡，距離地面五六米遠。

40歲的馬平看見山坡上還在落石頭，他拖著傷腿，想爬出滿是積水的礦坑。半個小時後，他才被挖機救了上來。他渾身濕透，凍得哆嗦。在寧夏青銅峽市人民醫院，馬平被診斷為左腿韌帶斷裂。

在塌方發生時在現場的渣土車司機李天則透露，自己當時正在幾公里外的地方作業，他沒聽到動靜，但一下就看到石頭和沙土往下滾落，「遠遠就見那個灰直接撲來了，啥都看不到了。」

李天表示，事發煤礦寬近1000米，深近400米，開著大車從礦口到礦底需要20分鐘，《北京青年報》指出，代表那些已經駛入礦坑的司機們，想要撤出來需要更長的時間。

礦上多是勞務派遣工

安全馬平去年（2022年）8月到礦場，此前他在寧夏賣菜，上次做安全員還是十年前的事。他透露，現場工作人員也多是勞務派遣工。2020年，勞務公司承包了事髮露天採礦區的工程，公司總共有6個安全員，11輛鑽井機、百十輛渣車，20輛挖土機。

馬平回憶，去年10月份，勞務公司和礦上分別做了一次安全培訓，培訓的內容就包括了坍塌事故的應對。馬平記得，培訓講到，「發現山體落石的情況，可能要塌山，要儘快撤離。」

煤礦坍塌後，司機李天馬上參與救援。他負責協助公安部門，在下礦坑的路口指揮進礦車輛。李天說，下午2點多，救援力量就趕到了，來了至少100輛車，有救護車、消防車，也有殯儀館的車。

在離煤礦20公里的賽漢鎮，一家飯店湧入了大批救援人員，老闆說：「他們飯都沒吃完，就又匆匆趕路了。」據《北京青年報》報道，當地政府還動員了周邊企業加入救援，各村也抽調了村幹部支援，他們在現場忙到晚上10點，搭了幾十個帳篷。

據一位現場人員透露，為了保障救援用電，在外出差的電工也被喊了回來。一位電工趕去現場連續工作了十幾個小時，淩晨三點才回到宿舍，「他一直在下面，連飯都沒吃，上來時走都走不動了。」

據央視消息，截至23日9時33分，內蒙古消防救援總隊全勤指揮部、阿拉善、烏海等盟市消防救援支隊的300名消防員、60輛消防車、6只搜救犬已抵達現場，有序開展救援。

截至23日11時，已有救援器械車輛156台，19支救援隊伍、919名救援人員和19名安全生產專家趕到現場參與救援。

煤礦因安全問題多次被罰

據當地政府部門通報，發生坍塌的是露天煤礦作業面北側山坡，現場形成南北長約200米、東西長約500米、高約80米的坍塌體。現場坍塌體量巨大，且在22日傍晚6點多發生了二次坍塌，救援難度很大。

據了解，露天煤礦主要靠移走礦體上的覆蓋物獲得開採礦物，其作業主要包括穿孔、爆破、採裝、運輸和排土等。其優點是採掘成本低，但同時存在不可忽視的安全風險，其中最嚴重的就是坍塌事故。

數據顯示，露天煤礦坍塌是由多種因素共同作用引起的，其中最主要的因素是煤層結構的不穩定性。當煤層的內部結構受到破壞或變形時，如開採境界內和最終邊坡臨近地段的老採坑不清除或處理不及時，開採的邊坡過陡或其他外力破壞，煤層的穩定性就會受到影響，從而引發坍塌。

《北京青年報》採訪煤礦救援專家透露，雖然露天開採相比井礦開採更安全，但技術要點不同，露天開採規模更大，邊坡穩定性是行業多年研究的重點之一。他沒想到會發生如此大的災難，一直在關注著事故進展。

他同時表示，任何災難都是有預兆的，關鍵在於有無及時發現。「一般來說，露天開採時，會有專業的邊坡觀測，關注塌方之前塵土蠕動或亂挖亂採的現象。如果等到塵土揚起來，根本沒法逃離。」

據了解，發生此次事故的內蒙古新井煤業於1999年成立，企查查平台顯示，新井煤業涉及司法案件199項，13次被列為失信被執行人，失信總額約7.57億元，目前全部未履行。該公司還曾被多次處罰，其中不乏安全問題。

2018年6月14日發佈的《內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院行政裁定書》顯示，「2015年11月12日和2016年9月18日兩起生產安全事故中，被執行人內蒙古新井煤業有限公司未嚴格落實安全生產主體責任，安全管理制度不健全，施工現場缺乏有效管理，導致‘11.12’和‘9.18’兩起生產安全事故，共造成二人死亡。」

2017年9月13日，阿拉善盟安監局對新井煤業做出「立即停止一切與建設有關的行為，並處人民幣990萬元」的行政處罰。

據當地新聞發佈會透露，目前，關於煤礦邊坡坍塌的具體原因正在進一步調查中，公安機關已介入調查，相關人員已被控制。