網傳瀋陽菜販街市斬殺三女　當地商戶證實：兩家商戶長期惡性競爭

6月8日，網傳遼寧瀋陽一菜市場發生兇殺案一事引發社會關注。網傳影片顯示，在一處人流較多的菜市場，一黑衣男子持凶器多次砍向已躺在地上的兩名女性，直至人不能反抗後，黑衣男子才持凶器離去。



瀋陽當地一位知情人士透露，「他先是砍了這家的老公，後來這個人跑了，他就拿刀砍向這家的妻子、女兒、小姨子」，該商戶透露，三名女性均當場被黑衣男子殺害。據網傳影片，事發後警方趕到現場並在周圍拉起警戒線。部分影片已經被微博下架。



《頂端新聞》報道，此事發生於瀋陽皇姑區亞明農貿市場。6月8日下午，該市場多名商戶證實，該地確實發生兇殺案，時間為6月7日下午兩三點。

瀋陽當地一位知情人士透露，此次兇殺案造成了三死一傷，犯罪嫌疑人當天下午就已被警方控制。據該知情人講述，此次兇殺案的發生，是亞明農貿市場的兩家商戶發生了口角，「這兩家商戶矛盾由來已久，經常互相鬥氣，惡性競爭。」

該知情人稱，事發當天，兩家起初是先動了手，後來黑衣男子看對面人多勢眾，就起身拿了前面不遠處一賣肉攤位上的長刀。

該商戶透露，「他先是砍了這家的老公，後來這個男的跑了，他就拿刀砍向這家的妻子、女兒、小姨子」，該知情人透露，三名女性均當場被黑衣男子殺害。

6月8日下午，《頂端新聞》聯絡事發轄區派出所瀋陽皇姑區華山派出所，一工作人員沒有正面回應記者的詢問，只告訴記者，「如果想要瞭解此事，請聯絡皇姑分局政治處。」記者多次撥打該分局政治處電話，均在通話中。目前該案件尚未有官方通報。