美斯訪華帶錯護照受困機場事件出現大反轉　內媒：出問題的是他！

阿根廷球王美斯（Lionel Messi／又譯梅西）10日搭乘私人飛機抵達北京，準備參與阿根廷隊在北京和澳洲隊的友誼賽，卻傳出當天因為帶錯護照，被卡在北京的機場兩個多小時，好不容易才成功入境。網上傳出美斯被公安攔截的畫面，引發關注。



不過內媒《廣州日報》引述官方賽事組委會的消息闢謠，指出護照出現問題的其實是美斯的國家隊隊友奧達文迪（Nicolas Otamendi），且問題僅花不到20分鐘就解決。



「美斯被公安攔截」畫面廣傳，引發關注：

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《廣州日報》11日報道指出，美斯因為帶錯護照而在北京機場滯留的消息，並沒有得到賽事組委會的確認。

報道指，真正出現護照問題的是阿根廷隊的中堅奧達文迪（Nicolas Otamendi）。根據賽事組委會的消息，由於護照號碼與北京口岸簽證受理書上所載內容不符，奧達文迪被拒絕登機，他緊急聯繫到了已經抵達北京的阿根廷足球協會官員和賽事組委會相關工作人員，組委會相關負責人立刻採取解決方案。

內媒《廣州日報》引述官方賽事組委會的消息闢謠，指出護照出現問題的其實是美斯的國家隊友奧達文迪（Nicolas Otamendi）。（Getty Images）

北京出入境管理局獲悉後，即刻啟動應急預案，得出信息不匹配的原因為先前辦理受理通知書時所填寫的是舊護照號碼。賽事組委會人員即刻申請簡易程序重新辦理受理通知書，自問題出現到問題的順利解決，僅僅用時不到20分鐘。

報道指，在機場等待的球迷遲遲見不到美斯出現開始擔心，加之奧達文迪出現的護照與簽證信息不符，於是美斯護照也就「出事故了」。