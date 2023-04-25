美斯簽名金球遭EMS寄丟　江蘇男10萬購世界盃限定周邊僅賠90元

近日，江蘇南通薛先生爆料稱，去年世界盃期間，他花費99800元（人民幣，下同）購買的一顆世界盃限量版「勝利榮耀幸運金球」，通過EMS郵寄給上海的朋友，卻在派送過程中弄丟。但其後與快遞公司之間的交涉以及賠償金額卻讓薛先生直接「崩潰」。



據《新民晚報》報道，薛先生幫朋友訂購的FIFA官方授權商品「勝利榮耀幸運金球」是限量定制款，由32枚官方授權紀念章拼接而成，採用創新炫彩金工藝，且底座有美斯親筆簽名，一顆金球首發價格為99800元。

收到金球後，薛先生在去年12月9日通過EMS，寄給上海的朋友。快遞員上門取貨，將物品打包後拿走，包裹運費為15元。薛先生稱，處於對EMS的信任，因此未購買保險保價。「EMS簽收都會有電話通知，要本人簽字的。從南通到上海也就隔日達，我就大意了沒有保價。」

據薛先生提供的EMS郵件信息顯示，2022年12月11日該包裹已被簽收，但備註為「他人代收」。但朋友告訴他，在家門口並沒有找到包裹，致電快遞，也只說「再幫忙找找」。

薛先生與快遞之間的拉鋸戰也由此展開。包裹並沒有很快找到，其後EMS方又稱要確認是否派送、確認是否送錯，最後發展到要查監控、報警追回等等。隔一段時間催促一次的薛先生，直至今年4月都未收到EMS方明確的回覆。

據上海青浦區EMS回應，快遞員當日的確將該包裹送至收件人所在花園，但查監控錄像顯示，快遞員將包裹錯放到了隔壁業主的家門口。但隔壁戶主否認收到包裹。

由於薛先生未購買郵遞保險，EMS表示對於未保價的丟件包裹，只能提供「退一賠六」的賠償，即原包裹快遞費15元及額外賠償6倍運費，共90元。若消費者能夠提供切實證據，公司可酌情賠償。

目前，雙方正在對具體的賠償方案進行協商。同時，EMS也在考慮通過司法途徑，起訴相關業主追回金球。