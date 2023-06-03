河北3男學生酒店輪流猥褻2學妹80分鐘　因未滿18歲僅1人被拘十日

河北秦皇島3名男學生對2名較低年級女學生，在酒店實施長達80分鐘的輪流猥褻，惟受害女學生家屬以刑事案件報警，卻被當地警方定性為普通治安案件，3名涉案人員更因未滿18歲被從輕處罰，當中僅1人獲10日行政拘留。



一名黑衣男生推着一名白衣女生走出了桌球廳。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，受害女學生小可（化名）的家屬周三（5月31日）表示，15歲的女兒小可和13歲的同學小麗（化名）就讀於秦皇島市某學校，該校是一間全封閉式半軍事化管理的專業學校。今年3月，學校組織學生外出吊鹽水期間，小可和小麗遇到同校兩名高年級男生楊某某以及袁某某，邀請他們去打桌球，更誘騙她們去「好玩的地方」。

據附近商舖的閉路電視3月4日12時44分的畫面顯示，兩名男生強制將兩名女生帶離桌球廳，其中一名黑衣男生推着一名白衣女生走出了桌球廳，幾人隨後上了一輛的士。小可家屬表示，在車上，兩名男生對13歲的小麗進行了不同程度的猥褻。

小可家屬稱，幾名男生以「就是一次同學聚會派對，其他同學馬上也會來」為藉口，將小可和小麗騙進白玉蘭賓館房間內，並分別輪流開始長達80多分鐘的侵害，行為涉及輪流有強制摟抱、伸舌頭、壓制、抱摔、強行觸摸隱私部位等。中途，還有封某某和一名年齡較小的男生（未參與侵害）進入酒店房間。侵害過程中，袁某某還通過外賣平台購買了一盒避孕套。

此外，涉案男生還進行了語言威脅，稱兩名女生要是報告老師，就會「傳死」她們，即在學校編造謠言損害她們名譽等行為。

事後，小可家屬向秦皇島公安局進行刑事報案。3月22日，警方對涉事的3名涉案人均做出了行政拘留十日的治安處罰決定。據行政處罰決定書內容顯示，楊某某2006年10月出生、袁某某2006年2月出生、封某某2007年3月出生，因3人均未滿18周歲，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第十二條第一款規定，決定從輕處罰。又因袁某某初次違反治安管理，決定不予執行行政拘留；封某某年齡為15周歲，決定不予執行行政拘留；僅對楊某某一人作出10日行政拘留處罰。

受害女生遭到猥褻後精神狀態受影響。（紅星新聞）

對於處罰結果，兩名受害女生家屬均表示，案件明顯涉及強制猥褻、公共場所猥褻、聚眾猥褻、強姦以及輪奸的前期準備，且小麗13歲未滿14歲，應屬於強制猥褻兒童，符合刑事案件立案標準，但當地警方卻將此案定性為普通治安案件。對此，秦皇島市公安局北戴河分局相關負責人表示，本案已結案，具體情況不方便透露。

兩名受害女生家屬又介紹，事發後，13歲的小麗精神狀態受到了影響，晚上常常失眠且莫名其妙流眼淚，到醫院檢查後被診斷為焦慮狀態。而小可目前輟學在家，還出現割手腕等自殘行為。至於校方，則有一名領導致電小可家屬表示，「孩子就是受了點委屈」，事發後學校已受到多個部門的調查，如果家長繼續維權，學校受到通報處罰後，「會把女孩的情況向她未來新學校、居委會、家鄉的教育部門通報，避免其他部門和我們學校一樣受委屈，無論什麼處罰結果，我們都會告訴下一個機關對這個孩子的監管要慎重。」