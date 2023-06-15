武漢高校一男生遭舍友連捅多刀殺害　家屬：當場死亡後還被刺多刀

近日，武漢商學院一男生在學校宿舍內被舍友殺害的消息在網絡瘋傳。綜合內媒報道，死者小欒是武漢商學院大三學生，今年21歲。12日下午，因與同宿舍男生發生爭吵，遭對方連捅多刀當場死亡。目前，警方已將嫌疑人控制。



網傳影片顯示，武漢商學院校園內，一名戴着手銬的黑衣男子被帶上警車。影片中，還有聲音大喊要求圍觀人「不要拍照」。據網傳消息，事件因個人矛盾而起，宿舍樓道內充斥著血腥味，老師大喊不讓拍照，並逐一檢查手機相冊。

6月14日下午，死者一名親屬回應內媒稱，小欒在武漢商學院讀電商專業，是湖北仙桃人。當日下午出事後，小欒家人就迅速趕到了武漢。據他了解，事發時間為12日下午3時許，小欒與同宿舍的一名男生發生了爭吵，對方拿刀連捅小欒多次後致其死亡。他聽警方說，小欒當場死亡後又被刺了很多刀，「很慘烈，很慘！」

小欒親屬稱，小欒是家中獨子，「他的媽媽已經哭暈過好幾次。」事發後，學校並未第一時間通知小欒家人，且校方對此事推三阻四，稱「與學校無關」，已交由警方處理。目前，家屬正與校方協商。捅死小欒的同宿舍男生，已被警方控制。

據澎湃新聞報道，武漢商學院宣傳部一名工作人員表示，正和家屬溝通、協商，具體結果等待警方公告。截至目前，當地警方還未對事件發出通報。