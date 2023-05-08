男子火車上被持刀殺害　兇手曾吸毒有案底　家屬質疑安檢有漏洞

5月4日，一名男子在火車上被陌生人持刀殺害，兇手當場被捕。消息指，兇手有案底，曾兩次持刀傷人，並被強制戒毒。



廣州鐵路公安局衡陽公安處證實，事發於5月4日晚上10時許，K435次列車行駛至湖南省衡山縣到衡陽市之間時，兇手持刀傷人。

警方透露，兇手35歲，重慶人，2014年和2017年曾兩次持刀傷人，2010年和2011年曾兩次被強制戒毒。

兇手被乘警制服。（影片截圖）

死者表哥李生先生稱，兇手在衡山站上車，事前未與同車乘客發生糾紛、衝突等，卻突然取出18厘米長的兇刀砍人，死者頸部、左耳後位置被砍傷，雙手亦布滿刀傷。

他表示，死者是獨生子，與兇手根本互不認識，死前最後一刻更奪刀壓在腹部下，讓兇手不能繼續行兇。乘警最終在事發後十多分鐘才到場制服兇手，列車工作人員曾試圖為傷者搶救，卻因忘記攜帶急救箱專用鑰匙又折返原路取回，延誤搶救。

事後，死者母親質疑鐵路安檢未有盡責，「這麼長一把刀，你們怎麼就可以隨意的讓他帶上車」，更不滿列車工作人員未有隨身攜帶急救箱鑰匙，「這是一個救命的機會，唯一的救命稻草，他竟然不記得拿鑰匙，又返回去拿鑰匙」。

李先生透露，事發後20分鐘都沒有乘客或列車人員上前救人，「我舅媽說在她的內心中，每一秒都是很久的感覺。必須要嚴懲這件事情」。

目前，受害者家屬正與廣州鐵路集團公司、車務處和車站派出所溝通。