楊麗萍孔雀舞再惹不雅爭議　男舞者造型近乎赤裸　網民意見兩極

中國舞蹈藝術家、一級演員楊麗萍，近日因孔雀舞表演再度惹來爭議。在她最新編排的舞劇《孔雀》，其中一段男舞者全身只穿上一條肉色緊身打底褲，側躺在女演員懷中，不細看會以為是全身赤裸。



網上又流傳兩張男舞者的單人照，其中一張是他蹲在地上，狀似赤裸的狀態，右手環抱雙腿，左手做孔雀造型。另一張則是站立在地，身體線條被一覽無遺。

網上流傳兩張男舞者的單人照，其中一張是他蹲在地上，狀似赤裸的狀態，右手環抱雙腿，左手做孔雀造型。（極目新聞）

《孔雀》舞蹈劇照在網上引發巨大爭議，網民的意見呈現兩極化。有人指出，舞者造型尺度太大，觀眾會非常尷尬，對未成年的觀眾影響也很大，另有人質疑表達藝術性毋須如此裸露，「不裸露就不能表達藝術美感了？」。

同時，也有人替楊麗萍和男舞者抱打不平，認為舞者的造型、姿勢是一種敬業專業的表現，舞蹈很單純，複雜的是人。針對舞者造型太裸露一事，更有人反駁稱芭蕾舞的男舞者也是穿緊身褲，但一直被視為高雅藝術，希望大家觀賞肢體藝術時不要戴上有色眼鏡。

《孔雀》正在全國巡演，楊麗萍團隊也以抖音@雀之靈帳號發布相關的舞蹈片段，但與網傳的舞台圖片有出入，男舞者身上蓋有白紗，似在展現孔雀生離死別的場景。

楊麗萍團隊以抖音@雀之靈帳號發布相關的舞蹈片段。（極目新聞）

有網民介紹，引起爭議的一幕，其劇情內容是烏鴉覬覦女孔雀的美貌而強佔女孔雀，男孔雀為救心上人獨闖鴉巢，烏鴉氣急敗壞拔光男孔雀的羽毛，再貼到自己身上，卻還是得不到女孔雀的愛。全身羽毛被拔光的男孔雀最終躺在女孔雀身上。

《四川觀察》報道，楊麗萍回應稱，男孔雀躺在女孔雀身上，部分網傳圖片都在關鍵部位打碼，「然後感覺男孔雀完全是裸的，其實不是的」。

楊麗萍介紹，全劇分為春、夏、秋、冬四個篇章，演員的造型完全符合劇情。男孔雀在春天有着稚嫩的羽毛，夏天時羽翼豐滿、長出能開屏的尾巴，最終和女孔雀相愛。

《孔雀》中，男舞者全身只穿上一條肉色緊身打底褲，側躺在女演員懷中，不細看會以為是全身赤裸。（極目新聞）

她表示，「我們都是赤裸裸地來，也是赤裸裸地走，男孔雀在最後一刻把最美麗的羽毛奉獻出去，以此讓女孔雀獲得自由。這段舞蹈，羽毛在天上飛，一根根羽毛都脫落，男孔雀還原到了生命初始的樣子」。

楊麗萍又稱，這段舞蹈是自己她最喜歡，也是最困難，因為少了其他裝飾，需要演員用極致的身體、肢體語言來表演。

楊麗萍的徒弟肖蓉浩曾在網上發布一段與男舞者貼身親密舞蹈的影片而引發爭議。當時，肖蓉浩回應稱，將舞台藝術搬到日常所見的社交平台上，近距離的觀賞和看舞台上的表演，其實是非常有出入。藝術來源於生活而高於生活，在舞台上需要投入真實的情感，才能讓觀眾們在劇院有更好的觀賞體驗。

網民睇法：

就是不雅觀啊， 我覺得，該有的穿著還是要有的，畢竟我們不是原始人！孔雀也不是禿毛雞！



如果追求原始，那就粘點毛在身上



游泳池會不會關閉？人家舞台上穿的短褲 只是膚色的，有什麼不妥？



我覺得男演員的身體線條很美誒，一看就是專業的舞蹈



舞者無意，觀者有心，帶什麼顏色的眼鏡就會看到什麼樣的結果



國外的裸體藝術表演，哪一次不是場場爆滿。國內還是太保守了

