「孔雀爪子都抬不起來」楊麗萍染新冠堅持演出　遭網民批播毒

近來內地疫情嚴重，藝人感染也不在少數。以「孔雀舞」稱著的64歲內地舞蹈家楊麗萍，近日感染新冠病毒，但仍堅持帶病演出，遭到網民批其撒播病毒。



12月18日，楊麗萍的工作人員發影片透露，日前楊麗萍不幸感染新冠，即便身體疼痛也沒有選擇回家休息，而是堅守舞台繼續表演。該工作人員讚其敬業認真的態度，令人欽佩有加。

影片中，已做好了全部妝發造型的楊麗萍躺在沙發上休息，由於臨近開場，工作人員提醒其要上場了。但楊麗萍忍不住身體不適稱，目前狀態不佳，除了頭同、嗓子嘶啞外，「『孔雀爪子』怎麼那麼重，連抬起胳膊的力氣都沒有，怕是跳不了了」。

楊麗萍感染新冠，帶病演出。（微博）

一旁工作人員詢問，若身體不適，或許可以取消演出，讓觀眾退票處理。然而聽到此話的楊麗萍拖著疲憊的身體，踉踉蹌蹌起身「那怎麼行」，最終帶病完成當日演出。楊麗萍曾在17日發文透露本次最後一場演出，同台已經有好幾位舞者發熱頭暈，幸而已是末場，但可沒想到還是病倒了。

+ 1

近期內地演藝圈成為感染新冠「重災區」，許多藝人紛紛停下工作自我隔離，而楊麗萍堅持帶病工作也引起網民爭論。有網民讚其「敬業」；但也有人表示，演出場地環境密閉，這會給觀眾帶來感染風險。

網民爭論，褒貶不一▼

「把病毒傳播給同事和觀眾算是正能量嗎？」

「不怕感染給工作人員和觀眾嗎，太不負責了。」

「堅持演出難道你讓人夸你敬業嘛？」

「這種做法有點不妥，都知道新冠病毒感染性很高，在這種情況下還去演出，最起碼前面的人都有危險了。」

「又敬業，又傳染，廣撒病毒。」

「這個是真值得敬佩。」

「一場演出，有多少觀眾千里趕來。敬業精神非常好。」

